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"Fejet egy szemért" – Félelmetes üzenetet küldött az Egyesült Államok esküdt ellenségének

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Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy Donald Trump elnök Iránnal szembeni politikája a "fejet egy szemért" elven alapul, vagyis Teheránnak rendkívül súlyos árat kell fizetnie, ha amerikai állampolgárokat vagy amerikai érdekeket ér támadás - közölte az Iran International.

Az amerikai diplomácia vezetője a manilai ASEAN-csúcstalálkozón beszélt erről, miután újságírók Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter korábbi, a "szemet szemért" elvet idéző nyilatkozatáról kérdezték.

Rubio kiemelte, hogy Donald Trump elnök megközelítése ennél jóval szigorúbb, azaz "fejet egy szemért", és hozzátette, hogy Irán már jelenleg is rendkívül súlyos árat fizet a tetteiért.

A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az iráni ipari és védelmi infrastruktúra jelentős részét már megsemmisítették, és Teherán folyamatosan veszíti el rakétaindítóit, valamint radarrendszereit. Rubio szerint az iráni fél szinte minden éjjel újabb indítóállásokat és radarokat veszít, ami több milliárd dolláros kárt okoz nekik, miközben az ország gazdasága már egyébként is romokban hever.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Trump-adminisztráció célja egy atomfegyver-mentes Irán elérése, nem pedig a teheráni rezsim megdöntése.

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Kifejtette, hogy az Egyesült Államok egy nukleáris fegyverektől mentes Iránt szeretne látni, amelynek soha nem lesz lehetősége atomfegyverre szert tenni. Arra a kérdésre, hogy Washington elfogadja-e a jelenlegi iráni vezetés hatalomban maradását, Rubio úgy reagált, hogy a legfontosabb szempont az, hogy az országnak ne lehessen atomfegyvere.

Az amerikai külügyminiszter arra is kitért, hogy Irán szerinte egyelőre még nem áll készen a tényleges megállapodásra Washingtonnal, bár harmadik feleken keresztül folyamatosan keresi a kapcsolatot. Mint mondta, az iráni tisztségviselők szinte naponta jelentkeznek, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, ám a múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy valahányszor megállapodás születik, azt Teherán vagy megszegi, vagy utólag próbálja megváltoztatni. Rubio ugyanakkor úgy véli, hogy az iráni vezetés a rá nehezedő hatalmas gazdasági és katonai nyomás miatt hamarosan valóban rákényszerül majd az érdemi tárgyalásokra.

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Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

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