Félelmetes atommeghajtású csatacirkálóval rukkolt elő Moszkva, de az egész koncepció egy nagy zsákutca lehet

A próbaút során a szakemberek feltehetően az újonnan beépített fegyverzetet, az érzékelőket, a meghajtás korszerűsített elemeit és a harcvezetési rendszereket vizsgálták. A kikötőbe való visszatérés után a mérnökök és a haditengerészeti szakértők kiértékelhetik az eredményeket, mielőtt a hajó megkezdené a tesztek következő fázisát.

A cirkáló tengeri próbáival szemben támasztott követelmények jóval szigorúbbak a szokásosnál, ami jól mutatja a rekonstrukció mértékét. Az átalakítás olyan átfogó volt, hogy sok orosz elemző felújítás helyett inkább újjáépítésről beszél, mivel a fedélzeti berendezések nagy részét kicserélték, miközben az áramtermelő rendszereket, a hírközlést, az érzékelőket, a parancsnoki pontokat és a belső infrastruktúrát is teljesen korszerűsítették. A program az elmúlt több mint egy évtizedben számos csúszást szenvedett el, ami egyaránt magyarázható a műszaki bonyolultsággal és a hatalmas hadihajó helyreállításának pénzügyi kihívásaival.

A hajó 28 éves kényszerpihenő után, 2025 júliusában került ismét vízre, augusztusban indult el először saját erőből, a tesztek záró szakasza pedig júniusban vette kezdetét.

A fő kikötője Szeveromorszk, az Északi Flotta felszíni egységeinek főhadiszállása a Kola-öböl keleti partján, amely egész évben jégmentes. Itt állomásozik az orosz atommeghajtású tengeralattjáró-flotta jelentős része is, a Nahimov admirális pedig a várakozások szerint éppen ezeknek a nukleáris hordozóknak a védelmét biztosítja majd.

A 28 ezer tonnás vízkiszorítású egység méreteiben több repülőgép-hordozót is felülmúl, és nagyjából háromszor akkora, mint egy nagyobb romboló. Fedélzeti helikopter-csoportja három korszerűsített, tengeralattjárók elleni harcra kiképzett Ka-27M helikoptert képes fogadni. A csatacirkáló világszinten is egyedülálló, mivel a Nahimovon kívül nincs másik aktív felszíni harci hajó, amely atomreaktorral van felszerelve. Ez a technológia gyakorlatilag korlátlan hatótávolságot és kivételes állóképességet biztosít még nagy sebesség mellett is.

A kritikusok szerint a Nahimov rendkívül költséges felújítása erőforrás-pazarlás volt, ezt az összeget jóval hatékonyabban is fel lehetett volna használni. Arra vonatkozóan nincsenek hivatalos adat, hogy pontosan mekkora összeget emésztett fel a munka, de a becslések szerint akár 2,5-5 milliárd dollárt is kitehet a végső számla. Sokan emellett úgy vélik, hogy

az ilyen típusú fejlesztések inkább propagandacéloknak felelnek meg, a modern harcászati követelményeknek már kevésbé alkalmas.

Éppen az Ukrajna ellen vívott háború mutatta meg, hogy a drónok elleni védelem kiemelkedően fontos az újonnan vízre bocsátott hadihajók számára, arról nincsenek információk, hogy a csatacirkálót mennyire látták el ilyen típusú védelemmel.

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