Hatalmas robbanás Moszkva mellett: legmodernebb vadászgépét vesztette el Oroszország

Az eddigi ismeretek alapján éppen kiképzőrepülésen vett részt az az ötödik generációs orosz vadászgép, amely nem sokkal később a földnek csapódott és most hatalmas lángokkal ég. A felvételek szerint a becsapódás nem érintett lakóövezetet, egy mezőre zuhant egy folyó mellé Lucsino településen, ami a tágabb moszkvai agglomeráció része. A beszámolók szerint a pilóta katapultálni tudott a végezetes földet érés előtt, nem sérült meg az incidensben. Egyelőre nem ismert, hogy mi vezethetett az Szu-57-es balesetéhez.

️BREAKING: A Russian Su-57 fighter jet has crashed in Moscow region.The aircraft went down near the village of Lutsino. The pilot managed to eject. pic.twitter.com/SBbdXZlkcg https://t.co/SBbdXZlkcg — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 23, 2026

Ez Oroszország legmodernebb vadászgépe, ami a gyártó adatai szerint már ötödik generációs lopakodó képességekkel bír

– a kritikusai szerint a valóságban inkább a 4,5 generációs gépről lehet szó, kifejezetten a rejtőzködési tulajdonságainak hiányosságai miatt. A Szuhoj vállalat által fejlesztett katonai repülőgép első tesztrepülésére 2010-ben került sor, azóta folyamatosan fejlesztik ezeket. Oroszország már Algériának értékesítette a technológiát és a hírek szerint több országba is exportálhatja az Szu-57-eseket a jövőben. Annak ellenére, hogy ez számít az orosz csúcstechnológiának az orosz légierő kötelékében, az ukrajnai frontvonali bevetésekről megerősített információk egyelőre nincsenek.

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