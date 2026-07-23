Itt a 100 dolláros olajár!

A Brent típusú kőolaj ára csütörtökön több mint 6 százalékkal, hordónként 100 dollár fölé ugrott, ezzel május 22. óta nem látott szintre emelkedett. Az áremelkedés hátterében a fokozódó geopolitikai feszültségek állnak.

A Brent típusú kőolaj ára csütörtökön több mint 6 százalékkal, hordónként 100 dollár fölé ugrott,

ezzel május 22. óta nem látott szintre emelkedett, miután a fokozódó geopolitikai feszültségek tovább erősítették a globális ellátással kapcsolatos aggodalmakat.

Az Irán által támogatott húszi fegyveresek vállalták a felelősséget két szaúdi olajszállító hajó Vörös-tengeren történt megtámadásáért, közlésük szerint a csapások célja a szaúdi kikötőkre frissen bejelentett blokád kikényszerítése volt. A támadások újabb fennakadások veszélyét vetítették előre a térségi hajózásban, miközben az ázsiai vevők hosszabb és költségesebb alternatív útvonalakat mérlegelnek.

Az ellátási kockázatokat tovább növelték a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók elleni támadások, az Irán elleni újabb amerikai csapások, valamint

Kazahsztán döntése, amely szerint a dróntámadások után felfüggeszti a nyersolajexportot a Kaszpi Csővezeték-konzorcium terminálján keresztül.

Washington és Teherán eközben továbbra is kizárta a közeli béketárgyalások lehetőségét, ami megerősítette azokat a várakozásokat, hogy a feszültség tartósan magasan tarthatja az olajárat.

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