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Itt a válasz az orosz fenyegetésre: német katonákat vezényeltek a NATO leggyengébb pontjához
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Itt a válasz az orosz fenyegetésre: német katonákat vezényeltek a NATO leggyengébb pontjához

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Németország katonákat küldött Lengyelországba, hogy az orosz fenyegetésre reagálva segítsen megerősíteni a NATO keleti szárnyának védelmét – írja a Notes From Poland.

Együtt győzni fogunk

– írta a lengyel vezérkar a bejelentés kapcsán szerdán.

A német és a lengyel védelmi minisztérium tavaly decemberben jelentette be, hogy 2026 közepétől 2027 végéig „közepes kétszámjegyű létszámú” német katonát vezényelnek Lengyelországba a „Keleti Pajzs” művelet végrehajtásának támogatására, amelynek célja a védelmi képességek megerősítése a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös határok mentén.

A német katonák elsősorban technikai munkákat fognak végezni, például árkokat ásnak, szögesdrótot fektetnek és páncélelhárító akadályokat építenek.

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A lengyel vezérkar most megerősítette, hogy június óta „több tucat” német katonát vezényeltek a helyszínre, hogy

támogassák a lengyel fegyveres erőket a NATO északkeleti szárnyán található védelmi infrastruktúra bővítésében.

Bár a fegyveres erők nem hozták nyilvánosságra a bevetés helyszínét, Donald Tusk lengyel miniszterelnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében jelezte, hogy az orosz határról van szó. Lengyelországnak 210 km-es határa van Oroszország kalinyingrádi exklávéjával.

A német közszolgálati műsorszolgáltató, a Deutsche Welle beszámolója szerint

a német műszaki katonák tevékenysége elsősorban az úgynevezett Suwałki-folyosó körüli védelmi rendszer megerősítésére összpontosul.

A Suwałki-folyosót a NATO „Achilles-sarkának” is nevezik, és katonai elemzők azt feltételezik, hogy egy a katonai szövetség elleni esetleges orosz támadás itt indulna el. A Suwałki-folyosó lényegében a lengyel-litván határt jelenti, amely Belarusz és Oroszország kalinyingrádi exklávéja között fut. Ezt a részt az orosz és a velük szövetséges fehérorosz haderő két oldalról tudná támadni, szárazföldön elvágva a három balti államot a többi NATO-tagállamtól, Oroszországnak kiszolgáltatva azokat.

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