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Itt lehet a fordulópont: Moszkva szerint lendületben az orosz hadsereg
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Itt lehet a fordulópont: Moszkva szerint lendületben az orosz hadsereg

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A Kreml sajtótitkára szerint folytatják a „különleges katonai műveletet” – számolt be a TASzSz.

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára arról beszélt a médiának, hogy Oroszország nem fogja abbahagyni a „különleges katonai műveletet” (az orosz propaganda így nevezi a háborút Ukrajnával).

Egy olyan helyzetben, amikor az európai fővárosok a kijevi rezsimet a háború folytatására ösztönzik, mi is folytatjuk különleges katonai műveletünket, mivel pozitív lendületet tapasztalunk ott

– jelentette ki.

Szerinte ugyanakkor Moszkva nyitott a tárgyalásokra a békéről. Megjegyzése annak fényében érdekes, hogy a 2026-os évben Moszkva nem tud túl sok sikert felmutatni a harcéren. Hiába a jelentős létszámfölénye, ezt nem tudta új megszerzett területekre váltani. A Donbaszban folyamatosan jelentenek be új elfoglalt településeket, azonban visszatérő elem, hogy ezeket gyakran „előre” bejelentik, amikor még egy adott településnek csak egy része felett vették át az ellenőrzést – ilyen például az idei év legnagyobb sikereként tálalt Konsztantyinovka esete is.

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Az ukránok ezzel szemben azt állítják, hogy az orosz fölény folyamatosan csökken, mivel a hadseregük már nagyobb veszteségeket szenved a harcok közben, mint ahány új embert a frontvonalra tudnak küldeni. Ezt az eredményt Kijev a drónokra támaszkodó szemléletükkel érték el, amely átbillenti az egyensúlyt az oldalukra. A várakozások szerint

a szeptemberi orosz választásokat követően mozgósítás is lehet Oroszországban, de nem kizárt a hadiállapot bevezetése sem.

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