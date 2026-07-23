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Kijelentette Amerika: ennyi volt, vége van az iráni szándéknyilatkozatnak
Globál

Kijelentette Amerika: ennyi volt, vége van az iráni szándéknyilatkozatnak

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Érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter tegnap.

Ha megállapodsz valamiről, aláírod a megállapodást, aztán megsérted, a megállapodás többé nem létezik

– mondta Rubio újságírói kérdésre válaszolva.

Hozzátette:

ez nem jelenti azt, hogy nem jöhet létre a jövőben egy másik megállapodás, de ezt nagyban fogja befolyásolni az, hogy az első megállapodást mennyire tartotta be a tárgyalási partner.

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Arról állapodtunk meg, hogy megnyitják a szorost, díjmentes és szabad navigáció mellett. Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete. Ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat”

– mondta.

Rubio hangsúlyozta: az Egyesült Államok továbbra is szeretne tárgyalásos úton megállapodni, de meg fogja védeni a fontos hajózási útvonalakat.

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Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

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