Kijelentette Amerika: ennyi volt, vége van az iráni szándéknyilatkozatnak

Ha megállapodsz valamiről, aláírod a megállapodást, aztán megsérted, a megállapodás többé nem létezik

– mondta Rubio újságírói kérdésre válaszolva.

Hozzátette:

ez nem jelenti azt, hogy nem jöhet létre a jövőben egy másik megállapodás, de ezt nagyban fogja befolyásolni az, hogy az első megállapodást mennyire tartotta be a tárgyalási partner.

Arról állapodtunk meg, hogy megnyitják a szorost, díjmentes és szabad navigáció mellett. Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete. Ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat”

– mondta.

Rubio hangsúlyozta: az Egyesült Államok továbbra is szeretne tárgyalásos úton megállapodni, de meg fogja védeni a fontos hajózási útvonalakat.

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