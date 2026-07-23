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Kongatják a vészharangot: sosem látott veszélyben vannak a legbefolyásosabbak – Kilőtt a fenyegetések száma
Globál

Kongatják a vészharangot: sosem látott veszélyben vannak a legbefolyásosabbak – Kilőtt a fenyegetések száma

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Az amerikai titkosszolgálat csak idén már több mint tízezer nyomozást indított védett személyeket érő fenyegetések ügyében - közölte Sean Curran, a szervezet igazgatója a Hill tudósítása szerint. A fenyegetések száma tavalyhoz képest 40 százalékkal nőtt, míg a mentális problémákkal összefüggő beavatkozások aránya csaknem a tízszeresére ugrott.

A környezet nagyon ingataggá vált, és ez minden téren igaz. [...] A fenyegetettség akkora, amilyet még soha nem láttam

- nyilatkozta Curran szerdán.

Az illetékesek szerint a védett személyek elleni, mentális egészséggel összefüggő fenyegetések kapcsán csaknem tízszer annyi intézkedésre volt szükség, mint tavaly.

Ennek okát az online térből kiinduló és a külföldi fenyegetések gyakoribbá válásában, valamint a magányos elkövetők és az ideológiai indíttatású támadók megjelenésében látják.

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A sajtótájékoztatót néhány nappal a fehér házi tudósítók gálavacsorája előtt tartották, amelyet a Donald Trump elleni áprilisi merényletkísérlet miatt halasztottak mostanra.

2024 júliusa, a pennsylvaniai Butlerben történt lövöldözés óta ez volt a harmadik merényletkísérlet a republikánus elnök ellen.

A titkosszolgálat korábbi beszámolója szerint június közepén meghiúsítottak egy támadást, amelyet a "Freedom 250 UFC" elnevezésű MMA-gálaesemény ellen terveztek végrehajtani a Fehér Ház kertjében. Matthew Quinn helyettes igazgató ugyanakkor elmondta, a Trump 80. születésnapjára időzített rendezvény biztonsága egyetlen percig sem forgott veszélyben.

A drónok jelentette kockázatokról szólva Quinn valósnak nevezte a fenyegetést,

de hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház biztonságban van. Mint mondta, a védett helyszíneken alkalmazott technológia a legmodernebbek közé tartozik, ám a védekezés egyre nehezebbé válik, hiszen már optikai szálon vezérelt és úgynevezett rejtett drónokkal is számolni kell, így folyamatos a versenyfutás az új módszerekkel.

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