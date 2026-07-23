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Korszakváltás jön a hadszíntéren: pilóta nélküli kísérőket kapnak a nyugati vadászgépek
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Korszakváltás jön a hadszíntéren: pilóta nélküli kísérőket kapnak a nyugati vadászgépek

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Az idei farnborough-i nemzetközi repülőszalonon mutatták be először a nagyközönségnek a Boeing MQ-28 Ghost Bat elnevezésű, pilóta nélküli harci repülőgépét. Az ausztrál fejlesztésű eszköz a gyártó közlése szerint az első olyan együttműködő harci repülőgép (CCA), amely már többnemzeti, közös hadgyakorlaton is szerepelt - jelentette a Defense News.

A szürke, áramvonalas eszközt egy felületes szemlélő akár kisebb vadászgépnek is vélhetné, a legfőbb különbség azonban az, hogy a pilótafülkéjébe soha nem ül ember.

A Ghost Batet arra tervezték, hogy az ember vezette vadászgépeket támogassa olyan feladatok során, mint a felderítés vagy az elektronikai hadviselés.

A gép júniusban a Valiant Shield 2026 hadgyakorlat keretében hajtott végre repüléseket ember vezette gépek társaságában a nyugat-csendes-óceáni Mariana-szigetek gyakorlóterén. A Boeing tájékoztatása szerint az eszköz F-35A és F-35B típusú, valamint más szövetséges vadászgépek mellett vett részt a taktikai feladatok begyakorlásában az amerikai csendes-óceáni erők kötelékében.

Az integrált gyakorlatot megelőzően a Ghost Bat egy éleslövészeti bemutatót is sikeresen teljesített, amelynek során egy AIM-120 AMRAAM rakétával semmisített meg egy célként szolgáló drónt. A több mint 2000 tengeri mérföldes hatótávolsággal rendelkező eszköz akár 40 ezer láb feletti magasságban is képes repülni, mérete pedig a vállalat szerint egy kiképzőgép hosszát és egy modern lopakodó vadászgép szárnyfesztávolságát ötvözi.

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Az autonóm repülőeszközök piacát az iparág régóta komoly növekedési potenciállal rendelkező területként kezeli, a szakértők pedig az ember vezette és a pilóta nélküli gépek együttműködésében látják a megoldást a Kínához hasonló, közel egyenrangú ellenfelekkel szemben. Ebben az évben több vállalat is újabb lépéseket tett ezen az úton, felkészülve a pilóta nélküli rendszerek által meghatározott légi hadviselés új korszakára.

A drónrajok emberi irányítására felkészülve a BAE Systems olyan új pilótasisakot mutatott be, amely a korábbinál lényegesen több adat feldolgozásában és megjelenítésében támogatja a hajózókat. Az amerikai légierő szintén megkezdte a pilóta nélküli eszközök hadrendbe állítását, és júniusban CCA-szerződést kötött az Anduril vállalattal az FQ-44A Fury típusú gépere, valamint a General Atomics-szal az FQ-42A modellre.

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