Korszakváltás jön a hadszíntéren: pilóta nélküli kísérőket kapnak a nyugati vadászgépek

A szürke, áramvonalas eszközt egy felületes szemlélő akár kisebb vadászgépnek is vélhetné, a legfőbb különbség azonban az, hogy a pilótafülkéjébe soha nem ül ember.

A Ghost Batet arra tervezték, hogy az ember vezette vadászgépeket támogassa olyan feladatok során, mint a felderítés vagy az elektronikai hadviselés.

A gép júniusban a Valiant Shield 2026 hadgyakorlat keretében hajtott végre repüléseket ember vezette gépek társaságában a nyugat-csendes-óceáni Mariana-szigetek gyakorlóterén. A Boeing tájékoztatása szerint az eszköz F-35A és F-35B típusú, valamint más szövetséges vadászgépek mellett vett részt a taktikai feladatok begyakorlásában az amerikai csendes-óceáni erők kötelékében.

Az integrált gyakorlatot megelőzően a Ghost Bat egy éleslövészeti bemutatót is sikeresen teljesített, amelynek során egy AIM-120 AMRAAM rakétával semmisített meg egy célként szolgáló drónt. A több mint 2000 tengeri mérföldes hatótávolsággal rendelkező eszköz akár 40 ezer láb feletti magasságban is képes repülni, mérete pedig a vállalat szerint egy kiképzőgép hosszát és egy modern lopakodó vadászgép szárnyfesztávolságát ötvözi.

Az autonóm repülőeszközök piacát az iparág régóta komoly növekedési potenciállal rendelkező területként kezeli, a szakértők pedig az ember vezette és a pilóta nélküli gépek együttműködésében látják a megoldást a Kínához hasonló, közel egyenrangú ellenfelekkel szemben. Ebben az évben több vállalat is újabb lépéseket tett ezen az úton, felkészülve a pilóta nélküli rendszerek által meghatározott légi hadviselés új korszakára.

A drónrajok emberi irányítására felkészülve a BAE Systems olyan új pilótasisakot mutatott be, amely a korábbinál lényegesen több adat feldolgozásában és megjelenítésében támogatja a hajózókat. Az amerikai légierő szintén megkezdte a pilóta nélküli eszközök hadrendbe állítását, és júniusban CCA-szerződést kötött az Anduril vállalattal az FQ-44A Fury típusú gépere, valamint a General Atomics-szal az FQ-42A modellre.

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