Lavrov nyíltan, egyenesen Amerikának mondta el, Moszkva mit tart elfogadhatatlannak

Körülbelül fél órán keresztül tárgyalt egymással Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és delegációik. A TASzSz szerint összesen 37 percen keresztül voltak benn a tárgyalóteremben a felek. Az orosz és az amerikai kormány küldöttsége is jelenleg a Fülöp-szigeteken tartózkodik, ahol a többnapos ASEAN csúcstalálkozón vesznek részt. A nyilvánosságra hozott részletek szerint az ukrajnai háború volt a megbeszélések középpontjában.

Lavrov még a találkozót megelőzően a tavalyi, alaszkai megbeszélést emlegette, amikor Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen találkozott egymással a háború lezárása érdekében. Ekkor néhány alappontot le is fektettek, ezeket Moszkva rendszeresen emlegeti, visszatérően erre hivatkozik, amikor a további tárgyalások kerülnek szóba. Az orosz külügyminiszter ismét elmondta, hogy ehhez fognak ragaszkodni a tárgyalásokon.

A megbeszélést követő beszámolóban is ezt hangsúlyozták:

Lavrov megerősítette Oroszország készségét a konfliktus politikai és diplomáciai rendezésére, valamint elkötelezettségét az amerikai fél által Putyin és Trump elnökök anchorage-i találkozóján előterjesztett javaslatok mellett, amelyekhez az orosz vezető hozzájárult

– emelte ki az orosz külügy közleménye.

Hozzátették, hogy Lavrov kiemelte a megbeszélések során az Ukrajnának jutatott nyugati fegyverekről emelt szót, ezeket elfogadhatatlanak tartja. Szerinte az európai országok „destabilizáló politikát folytatnak”, és „stratégiai vereséget” próbálnak mérni Oroszországra. Ezeken felül kiemelte Moszkva hajlandóságát a konfliktus diplomáciai rendezésére, az orosz-amerikai kapcsolattartási platformokat is érintették, valamint néhány területen a közös munkával is foglalkoztak.

Az amerikai fél egyelőre nem adott ki közleményt a megbeszélésekről.

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