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Lavrov nyíltan, egyenesen Amerikának mondta el, Moszkva mit tart elfogadhatatlannak
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Lavrov nyíltan, egyenesen Amerikának mondta el, Moszkva mit tart elfogadhatatlannak

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Személyes találkozó volt Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között. Ennek részleteiről számolt be az orosz külügyminisztérium.

Körülbelül fél órán keresztül tárgyalt egymással Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és delegációik. A TASzSz szerint összesen 37 percen keresztül voltak benn a tárgyalóteremben a felek. Az orosz és az amerikai kormány küldöttsége is jelenleg a Fülöp-szigeteken tartózkodik, ahol a többnapos ASEAN csúcstalálkozón vesznek részt. A nyilvánosságra hozott részletek szerint az ukrajnai háború volt a megbeszélések középpontjában.

Lavrov még a találkozót megelőzően a tavalyi, alaszkai megbeszélést emlegette, amikor Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen találkozott egymással a háború lezárása érdekében. Ekkor néhány alappontot le is fektettek, ezeket Moszkva rendszeresen emlegeti, visszatérően erre hivatkozik, amikor a további tárgyalások kerülnek szóba. Az orosz külügyminiszter ismét elmondta, hogy ehhez fognak ragaszkodni a tárgyalásokon.

A megbeszélést követő beszámolóban is ezt hangsúlyozták:

Lavrov megerősítette Oroszország készségét a konfliktus politikai és diplomáciai rendezésére, valamint elkötelezettségét az amerikai fél által Putyin és Trump elnökök anchorage-i találkozóján előterjesztett javaslatok mellett, amelyekhez az orosz vezető hozzájárult

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– emelte ki az orosz külügy közleménye.

Hozzátették, hogy Lavrov kiemelte a megbeszélések során az Ukrajnának jutatott nyugati fegyverekről emelt szót, ezeket elfogadhatatlanak tartja. Szerinte az európai országok „destabilizáló politikát folytatnak”, és „stratégiai vereséget” próbálnak mérni Oroszországra. Ezeken felül kiemelte Moszkva hajlandóságát a konfliktus diplomáciai rendezésére, az orosz-amerikai kapcsolattartási platformokat is érintették, valamint néhány területen a közös munkával is foglalkoztak.

Az amerikai fél egyelőre nem adott ki közleményt a megbeszélésekről.

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Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

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