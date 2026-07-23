Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán telefonon egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal a diplomáciai folyamatok felélénkítéséről, valamint egy olyan megállapodás lehetőségéről, amely véget vethetne az Oroszországgal folytatott, immár négy éve tartó háborúnak. A megbeszélés tényét az ukrán elnök és a Fehér Ház is megerősítette.

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások az utóbbi időben megrekedtek, miután Washington figyelme jórészt az Iránnal fennálló konfliktusra terelődött, most azonban élénkülés látszik az USA és Ukrajna közti egyeztetések terén.

Zelenszkij az X közösségi oldalon úgy fogalmazott, hogy egy "jó és fontos" eszmecserén vannak túl a béke megteremtésének lehetőségeiről.

Hangsúlyozta, hogy országa egy méltóságteljes békére törekszik, amelyre Ukrajna már régóta készen áll, a felek pedig a jövőben is szoros kapcsolatban maradnak egymással.

Az államfő korábban arról is beszámolt, hogy Kijevben egyeztetett Matthew Whitakerrel, az Egyesült Államok NATO-nagykövetével. A tárgyalások fókuszában a Patriot légvédelmi rendszerek licencalapú gyártása állt. Zelenszkij kiemelte, hogy a legfontosabb feladat az ukrán légtér hatékony védelme, amit a NATO és az Egyesült Államok támogatásával működő PURL-program keretében szállított Patriot elfogórakétákkal biztosítanának. Ez a program koordinálja a fegyverek finanszírozását és célba juttatását.

Az ukrán elnök ezt kulcsfontosságú prioritásnak nevezte a szüntelen orosz támadások miatt. Donald Trump amerikai elnök a hónap elején, egy törökországi NATO-csúcstalálkozón tartott egyeztetésen hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok engedélyezze Ukrajna számára a Patriot elfogórakéták gyártását.