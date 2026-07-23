Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Csütörtöki híreink
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Ez történt ma
- Volodimir Zelenszkij leváltotta Olekszandr Szirszkij főparancsnokot, helyére Mihajlo Drapatijt nevezte ki, a tiltakozók azonban folytatják demonstrációikat: továbbra is Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter visszahelyezését követelik, és július 24-re újabb kijevi megmozdulást hirdettek.
- Az ukrán erők eközben csapásokat mértek az oroszországi Krasznodari és Sztavropoli határterület logisztikai létesítményeire, köztük a Wildberries raktáraira, valamint egy olajdepóra. A támadásokban az orosz közlések szerint összesen nyolcan sérültek meg. Az ukrán drónerők parancsnoka azt is közölte, hogy két nap alatt az orosz árnyékflotta további 13 hajóját találták el a Fekete- és az Azovi-tengeren, ezt az állítást azonban független forrásból nem erősítették meg.
- Kijevbe érkezett Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete is, aki Zelenszkijjel a Patriot légvédelmi rakéták utánpótlásáról és egy készülő amerikai–ukrán drónmegállapodásról tárgyalt. Ukrajna számára különösen sürgető a PAC–3 elfogórakéták beszerzése, mivel Oroszország továbbra is intenzív légi támadásokat hajt végre az ország ellen.
Zelenszkij amerikai különmegbízottakkal tárgyalt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán telefonon egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal a diplomáciai folyamatok felélénkítéséről, valamint egy olyan megállapodás lehetőségéről, amely véget vethetne az Oroszországgal folytatott, immár négy éve tartó háborúnak. A megbeszélés tényét az ukrán elnök és a Fehér Ház is megerősítette.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások az utóbbi időben megrekedtek, miután Washington figyelme jórészt az Iránnal fennálló konfliktusra terelődött, most azonban élénkülés látszik az USA és Ukrajna közti egyeztetések terén.
Zelenszkij az X közösségi oldalon úgy fogalmazott, hogy egy "jó és fontos" eszmecserén vannak túl a béke megteremtésének lehetőségeiről.
Hangsúlyozta, hogy országa egy méltóságteljes békére törekszik, amelyre Ukrajna már régóta készen áll, a felek pedig a jövőben is szoros kapcsolatban maradnak egymással.
Az államfő korábban arról is beszámolt, hogy Kijevben egyeztetett Matthew Whitakerrel, az Egyesült Államok NATO-nagykövetével. A tárgyalások fókuszában a Patriot légvédelmi rendszerek licencalapú gyártása állt. Zelenszkij kiemelte, hogy a legfontosabb feladat az ukrán légtér hatékony védelme, amit a NATO és az Egyesült Államok támogatásával működő PURL-program keretében szállított Patriot elfogórakétákkal biztosítanának. Ez a program koordinálja a fegyverek finanszírozását és célba juttatását.
Az ukrán elnök ezt kulcsfontosságú prioritásnak nevezte a szüntelen orosz támadások miatt. Donald Trump amerikai elnök a hónap elején, egy törökországi NATO-csúcstalálkozón tartott egyeztetésen hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok engedélyezze Ukrajna számára a Patriot elfogórakéták gyártását.
Lángokban állnak az orosz e-kereskedelmi óriás épületei
Ukrán erők július 22-re virradó éjszaka csapást mértek az oroszországi Krasznodari és Sztavropoli határterület több pontjára. A támadásokról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is posztolt az X-en. A célpontok között olyan logisztikai létesítmények és egy olajdepó is szerepelt, amelyek drónalkatrészekkel és navigációs eszközökkel láthatják el az orosz hadsereget.
- Krasznodarban találat érte a Wildberries logisztikai központjának környékét, valamint egy kamionparkolót és több lakóépületet is. Jevgenyij Naumov polgármester közlése szerint az egyik raktárban tűz ütött ki, a támadásban pedig három ember megsérült.
- A Sztavropoli határterületen fekvő Nyevinnomisszkban ugyancsak a Wildberries egyik logisztikai bázisát érte csapás. A létesítményben jelentős tűz keletkezett, öt ember pedig megsebesült – közölte Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó.
A Wildberries Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, kiterjedt raktár- és logisztikai hálózattal. A krasznodari és nyevinnomisszki támadással együtt az elmúlt napokban már négy alkalommal érte találat a cég infrastruktúráját. Július 18-án egyetlen éjszaka alatt két Wildberries-raktár is kigyulladt: az egyik a Moszkvai területen fekvő Elektrosztalban, a másik pedig a Tambovi területen található Kotovszkban.
A megszállt Krím félszigeten eközben ukrán drónok két transzformátor-alállomást találtak el Maszandrában és a közeli Jaltában. A csapások kiterjedt áramkimaradást okoztak, és a szintén megszállt Alustában is megszakadt az áramszolgáltatás.
Forrás: Kyiv Independent
Nő a brüsszeli szigor az orosz árnyékflottával szemben
Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy a közösség közös indiai-óceáni haditengerészeti missziója megkezdheti az orosz árnyékflottához tartozónak vélt hajók ellenőrzését – jelentette be Kaja Kallas, az unió külügyi főképviselője július 22-én.
A döntés az Atalanta elnevezésű, kalózkodás elleni haditengerészeti műveletet ruházza fel új jogosítványokkal, amely Szomália partjainál és az Indiai-óceán térségében teljesít szolgálatot. A lépésre két nappal azután került sor, hogy az Európai Unió földközi-tengeri, Irini nevű missziója – immár negyedik alkalommal – sikeresen átvizsgálta egy gyanúsított árnyékflotta-hajó fedélzetét.
Kaja Kallas üdvözölte az Atalanta művelet kiszélesített felhatalmazását, amely véleménye szerint tovább szűkíti a hurkot a jogsértő tengeri szállítások körül. A főképviselő hangsúlyozta, hogy minden illegális hajóút az orosz hadigépezetet finanszírozza, az unió pedig a gazdasági szankciókat mostantól határozott tengeri fellépéssel is támogatja.
Egyes tagállamok saját hatáskörben, egyénileg is felléptek az orosz árnyékflottához köthető hajókkal szemben, amint azok beléptek a felségvizeikre. A legutóbbi időszakban Franciaország, Svédország, Belgium és az Egyesült Királyság hatóságai végeztek ilyen ellenőrzéseket.
Az uniós tagországok emellett már a 21. szankciócsomag véglegesítését tervezik, amelyhez a Kallas által vezetett Európai Külügyi Szolgálat mintegy 250 új tétel felvételét javasolta. Ezek a korlátozások olyan szervezeteket céloznak meg, amelyek közvetve vagy közvetlenül támogatják Oroszországot az Ukrajna elleni háború folytatásában. Jóváhagyása esetén ez a döntés jelentené a legszélesebb körű korlátozásokat tartalmazó szankciós csomagot 2022 óta.
Két orosz állampolgárt ítéltek el Angolában kémkedés és terrorizmus miatt
Két orosz állampolgárt nyolc, illetve tizenegy év börtönbüntetésre ítéltek Angolában kémkedés, terrorizmus és más bűncselekmények miatt - jelentette több angolai hírforrás szerdán.
Az ügyészség a hónap elején benyújtott vádiratában azzal vádolta a két orosz férfit, hogy Angola destabilizálását tervezték, államcsíny előkészítésén dolgoztak, valamint nemzeti gazdasági érdekeket kívántak megszerezni.
A két elítélt orosz állampolgár, Lev Laksztanov és Igor Racsin a bírósági eljárás során tagadta, hogy kapcsolatban állna terrorista szervezetekkel. Állításuk szerint angolai tevékenységük kulturális és üzleti kezdeményezésekre korlátozódott. A per során ismertetett korábbi tanúvallomások szerint ugyanakkor számos találkozót folytattak a kormánypárt és az ellenzék politikusaival is.
Az All Eyes on Wagner oknyomozó újságírói csoport - amely az egykori orosz Wagner félkatonai szervezetről kapta a nevét - és a francia RFI rádió 2025 augusztusában, a letartóztatásukat követően készített közös vizsgálata szerint az angolai hatóságok úgy vélték, hogy a két férfi az Africa Politology nevű orosz hálózathoz tartozott, amely politikai tanácsadókat, befolyásolási műveletek szervezőit, lobbistákat és jogászokat fog össze az orosz befolyás erősítése érdekében.
Az angolai ügyészség szerint a vádlottak pénzügyi támogatást kívántak nyújtani az UNITA ellenzéki pártnak a 2027-es parlamenti választások előtt.
(MTI)
A magyar ellenkezés miatt nem nyithatják meg a 2. és 3. tárgyalási klasztert Ukrajna és Moldova számára
Magyarország az Európai Tanács bővítési munkacsoportjának (COELA) szerdai ülésén elutasította az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. tárgyalási klaszterek átvilágítási eredményeinek jóváhagyását.
A következő kísérletet szeptember 1-jére tervezik.
A politika rosszallása ellenére engedélyezték Németországban Roszatom-technológiás nukleáris fűtőelemek előállítását
A németországi Alsó-Szászország tartományának környezetvédelmi minisztériuma engedélyezte, hogy a lingeni nukleáris fűtőelemgyár orosz tervezésű atomerőművekhez készült fűtőelemeket állítson elő a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat technológiájának felhasználásával, szigorú biztonsági feltételek mellett - közölte a német szövetségi környezetvédelmi minisztérium.
A minisztérium közölte: politikailag sajnálatosnak tartja az együttműködést, ugyanakkor a hatályos jogszabályok alapján a hatóságoknak nem volt lehetőségük elutasítani a kérelmet, mivel az engedély kiadásának jogi feltételei teljesültek.
A minisztérium szóvivője szerint az Európai Unióban továbbra sincs elegendő támogatás ahhoz, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókat a nukleáris ágazatra is kiterjesszék, bár Németország ezt szorgalmazza.
Christian Meyer alsó-szászországi környezetvédelmi miniszter bírálta a döntést, és politikailag alapvetően helytelennek nevezte az orosz atomipari vállalatokkal folytatott üzleti együttműködést. Hangsúlyozta, hogy különösen az érzékeny nukleáris ágazatban kellene csökkenteni az Oroszországtól való függőséget.
(MTI)
Terveiről írt az új ukrán főparancsnok
Ellentámadásokat és új, orosz területen indított műveleteket jelentett be szerdán Mihajlo Drapatij, az ukrán hadsereg frissen kinevezett főparancsnoka.
Ukrajna elnöke világos célokat jelölt ki számunkra: a már folyamatban lévő offenzívák folytatását és erősítését minden területen, továbbá új, az ellenséges vonalak mögötti offenzívák indítását, illetve a hadsereg és a haditechnika fejlesztését és az ukrán fegyveres erők képességeinek fokozását
– szögezte le Drapatij a Facebookon közzétett bejegyzésében.
Az új főparancsnok továbbá bejelentette azt is, hogy a vezérkar új vezetője Ihor Szkibjuk, az Ukrán Fegyveres Erők Légideszant Csapatainak korábbi parancsnoka lesz.
(MTI)
Találkozott az ideiglenes védelmi miniszter és az új ukrán főparancsnok
Szerdán találkozott Ukrajna ideiglenesen kinevezett védelmi minisztere, Jevhenyij Hmara, illetve az újonnan kinevezett főparancsnok, Mihajlo Drapatij.
Ukrajna továbbra is minden rendelkezésre álló eszközzel katonai és technológiai nyomást fog gyakorolni Oroszországra
- írta a találkozó kapcsán Hmara.
Első lépéseink a frontvonal támogatása, partnereink által nyújtott támogatás megerősítése, valamint a háború lehető legnagyobb mértékű áthelyezése az agresszor területére. Ennek elérése érdekében biztosítjuk, hogy a frontvonalbeli egységek stabil és rugalmas hozzáféréssel rendelkezzenek a hatékony eszközökhöz, beleértve a nagy hatótávolságú fegyvereket is, miközben előmozdítjuk az új technológiák és az aszimmetrikus megoldások alkalmazását
- számolt be terveikről az ideiglenes védelmi miniszter.
Fokozódik az orosz fenyegetés: gyanús eszköz miatt riasztották a parti őrséget
Egy feltételezhetően orosz rakéta roncsait fedezték fel a Barents-tengerben, Norvégia északi partjainál – írja az Ukrajinszka Pravda.
Óriási pofonba szaladt bele Zelenszkij: pár nap alatt teljesen a fejére nőtt a kirúgott miniszter
Óriásit nőtt, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökét is megelőzte pár nap alatt a menesztett védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov népszerűsége, akinek a visszahelyezéséért napok óta tüntetnek Ukrajna-szerte – írja a The Kyiv Independent.
Döntő lépésre szánta el magát a védelmi óriás az ukrajnai háború miatt: felpörgetik a csúcskategóriás harcjárművek gyártását
A KNDS jelentős kapacitásbővítésbe kezdett a kasseli üzemében, hogy felgyorsítsa a Leopard 2A8 harckocsik és az RCH 155 kerekes önjáró lövegek korszerű lövegtornyainak gyártását. A fejlesztés részleteit a védelmi ipari vállalat Boris Pistorius német védelmi miniszter 2026. július 21-i látogatása alkalmával ismertette - tudósított az Army Recognition.
Pattanásig feszült a helyzet, lövés is dördült a NATO határánál
Könnygázt vetett be és figyelmeztető lövést is leadott a lett hadsereg egy Fehéroroszország felől érkező, bevándorlókból álló csoport feltartóztatásakor – közölték szerdán a balti ország fegyveres erői.
Ukrajnába utazott Trump botrányhős szövetségese: ukránpárti fordulat jön a MAGA-mozgalomban?
Az ukrán elnöki hivatal tegnap üdvözölte Laura Loomer Trump-közeli amerikai influenszer ukrajnai látogatását, azt hangsúlyozva, hogy a személyes tapasztalat jelenti a leghatékonyabb ellenszert az orosz propagandával szemben. Volodimir Zelenszkij hivatala az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kiemelte, rendkívül fontosnak tartják, hogy Loomer a saját szemével győződjön meg az ukrajnai helyzetről - számol be a Kyiv Independent.
Lecsaptak "Magyar madarai": szétbombázták az orosz árnyékflottát, videón az offenzíva
Az elmúlt két napban ukrán dróncsapás érte az orosz árnyékflotta további 13 hajóját az Azovi- és a Fekete-tengeren - közölte szerdán a "Magyar" hívójelű Robert Brovdi, az ukrán drónerők kárpátaljai származású parancsnoka a Kyiv Independent tudósítása alapján.
Új települések elfoglalásáról jelentett Moszkva
Elfoglalta a Harkiv megyei Artilne és a Zaporizzsja megyei Blahodatne települést az orosz hadsereg - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Kiderült, mikor tárgyalna a békéről Putyin: lőttek az állítólagos titkos alkunak, ezért bekeményített Moszkva
A Bloomberg hírügynökség Kremlhöz közel álló forrásai szerint Oroszország változtatott eddigi álláspontján, és immár nem adna vissza Ukrajnának bizonyos megszállt területeket a háború esetleges rendezése esetén. Vlagyimir Putyin azonban állítólag csak azután lenne hajlandó visszatérni a tárgyalóasztalhoz, hogy elfoglalta Donyeck megye egészét, ami akár jövő évig elhúzódhat.
Holnap egyeztet Lavrov és Rubio
Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökre találkozót beszéltek meg - jelentette be Lavrov egy manilai fórum szünetében.
(Reuters)
Történelmi döntés: Ukrajna átadja az egyik legféltettebb csodafegyverét az Egyesült Államoknak
Első alkalommal gyárthat majd egy amerikai vállalat olyan tengeri drónokat, amelyeket Ukrajnában terveztek és az ottani harctéren teszteltek - tudta meg a Wall Street Journal. A megállapodás hátterében az áll, hogy a Pentagon lényegesen bővíteni kívánja önvezető fegyverrendszer-arzenálját, és Washington hosszú évek fejlesztései után maga is élesben kezdett bevetni a pilóta nélküli vízi járműveket.
Jelentett Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 242 ukrán drónt semlegesítettek Oroszország felett az éjszaka folyamán.
(TASZSZ)
Csapásokról számolt be Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna csapást mért az oroszországi Krasznodari és Szavropoli régiókban található, általa logisztikai központoknak nevezett létesítményekre, amelyek az orosz hadsereg drónalkatrészekkel és egyéb felszerelésekkel való ellátásában vettek részt.
Zelenszkij hozzátette, hogy a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren egy olajraktárat, egy tartályhajót és az orosz "árnyékflotta" négy teherhajóját is eltalálták.
(Reuters)
Indulhat az ukrán drónexport Amerikába
A Reuters egy forrása szerint Ukrajna beleegyezett abba, hogy drónokat exportáljon az Egyesült Államokba a Pentagon "Drone Dominance" programjában való részvétel céljából.
A forrás szerint hat ukrán vállalat kapott engedélyt arra, hogy egyenként körülbelül 100 drónt exportáljon.
Kijevből és Washingtonból egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.
Ukrán jelentés
Az orosz hadsereg 4 rakétával, valamint 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
A légierő jelentése szerint a légvédelem összesen 220 célpontot azonosítottak, amelyek közül 207-et – 3 rakétát és 204 drónt – megsemmisítettek. Azonban egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 12 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.
(MTI)
Megszólalt Zelenszkij kegyvesztett embere: offenzívában reménykedik, de egy jókora számot is bemondott
Olekszandr Szirszkij, Ukrajna leköszönő főparancsnoka szerdán bejelentette távozását a hadsereg éléről. Búcsúüzenetében kiemelte, hogy Kijev idén 700 négyzetkilométernyi területet szerzett vissza - írja a Reuters.
Kijev környékét lőtte Moszvka
Az orosz haderő ma reggel csapást mért egy lakóépületre Kijev Bucsai járásában. Öt ember, köztük három gyermek megsebesült. Egy másik magánház is megrongálódott.
Ezenkívül iroda- és raktárépületek, valamint két jármű is megrongálódott a Boriszpili járásban.
(Ukrinform)
Olajdepót is támadott Kijev Krasznodarban
Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében - közölte szerdán a város önkormányzata a Max üzenetküldő alkalmazáson.
A tájékoztatás szerint a létesítményt több mint 16 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. A helyszínen tűzoltók dolgoznak.
(MTI)
Csak meglépte végül Zelenszkij: lefejezte a hadsereget – Mutatjuk, mit kell tudni az új vezetőről
Mint megírtuk, a kijevi tömegtüntetések hatására Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap menesztette Olekszandr Szirszkij főparancsnokot, és a helyére az egyesített erők eddigi parancsnokát, Mihajlo Drapatijt nevezte ki. A tiltakozók – köztük katonák és veteránok – napok óta az ő nevét skandálták, egyértelműen jelezve, kit látnának legszívesebben a hadsereg élén - írja a Kyiv Independent, részletesen bemutatva az új ukrán főparancsnokot.
Hatalmas lángok és füst, míg a szem ellát: szétbombázta Ukrajna az orosz óriást, teljes sötétségbe borult a félsziget
Újabb támadás érte Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, a Wildberries raktárait. A szerdai csapásokban több ember megsérült - közölte Tatyjana Kim, a vállalat vezetője és társalapítója a Reuters tudósítása szerint.
Engedett a nyomásnak Zelenszkij: meglépte, amit követeltek tőle, de nem lehet teljes a tüntetők öröme
Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden, majd Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki a helyére.
Tegnapi hírfolyamunk
Keddi tudósításunk itt olvasható vissza:
Pusztulással fenyegeti riválisát Trump – Itt van egy ötlet, ami biztos katasztrófához vezetne
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