Magasabb fordulatszámra kapcsol az európai nukleáris elrettentés – Történelmi bejelentést tett a kontinens két legerősebb országa

Német katonák vesznek részt francia nukleáris hadgyakorlaton
A múlt hét pénteken a német és a francia kormány közös kormányülést tartott, amelyet követően Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök együtt állt a kamerák elé. A sajtótájékoztatón felhozott témák közül a legnagyobb figyelmet az váltotta ki, hogy Merz bejelentette: a német haderő idén ősszel részt vesz Franciaország nukleáris hadgyakorlatán.
Még ebben az évben német hagyományos fegyveres erőinket is kiküldjük egy nukleáris hadgyakorlatra, amelyet a francia fegyveres erők szerveznek
– mondta a kancellár.
Ez az első alkalom lesz, hogy német katonák francia nukleáris gyakorlaton vesznek részt.
A bejelentés ugyanakkor nem előzmény nélküli. Macron már tavaly felvetette azt a lehetőséget, hogy a francia „nukleáris védőernyőt” kiterjesztenék azokra az európai országokra is, amelyek ezt kérik. A francia elnök felajánlására eddig nyolc országból érkezett pozitív válasz: Németország mellett Hollandiából, Belgiumból, Svédországból, Dániából, Norvégiából, Görögországból és Lengyelországból. A nyolc ország közül Norvégiának és Lengyelországnak van közös határa Oroszországgal.
Hogy pontosan mit jelentene a francia nukleáris védőernyő kiterjesztése, azt nem részletezte eddig a francia vezetés. Macron idén márciusban egy negyven perces beszédében fejtette ki a francia nukleáris elrettentés kiterjesztésének alapelveit, de ebben konkrétumokról nem szólt. Azt azonban elmondta, hogy a kiterjesztett, vagy ahogy ő fogalmazott, „fejlett elrettentés”
magában foglalhatja a nukleáris képességek demonstrációját Franciaország határain túl is, illetve a szövetséges erők konvencionális részvételét francia nukleáris tevékenységekben.
Utóbbira lesz példa a német haderő részvétele az őszi francia nukleáris gyakorlaton.
A francia nukleáris védőernyő kiterjesztése Európára
Macron e beszédében kitért arra is, hogy a nukleáris védőernyő kiterjesztése nem jelenti a francia szuverenitás csorbítását. A nukleáris fegyverek fölötti ellenőrzés továbbra is francia kézben marad, azok bevetéséről egyedül Franciaország, illetve a francia nukleáris doktrína szerint egyedül az elnök dönthet. Az államfő hangsúlyozta, a francia nukleáris elrettentés kiterjesztése nem áll ellentétben azzal, hogy a NATO keretein belül az Egyesült Államok nukleáris védőernyőt biztosít Európának; a kiterjesztés az Egyesült Államokkal egyeztetve és a másik európai atomhatalommal, az Egyesült Királysággal szoros koordinációban készül.
A francia nukleáris elrettentés kiterjesztésének ötlete Donald Trump 2025-ös amerikai elnöki beiktatása után vetődött fel komolyan, ugyanis Trump folyamatosan azt hirdette, hogy az Egyesült Államok már nem kíván olyan mértékben részt venni az öreg kontinens védelmében, mint korábban. Ráadásul azt is többször elhintette, hogy Amerika akár ott is hagyhatja a NATO-t. Több európai országban emiatt megszólalt a vészcsengő, hogy egy esetleges külső – legnagyobb eséllyel orosz – támadás esetén nem biztos, hogy számíthatnak az Egyesült Államokra.
Ezzel párhuzamosan Macron már jó ideje hangsúlyozza, hogy Európának nagyobb stratégiai autonómiára van szüksége, és a francia nukleáris védőernyő kiterjesztése ennek egy eszköze lehetne. A jelenlegi francia elnök jövő tavasszal biztosan távozik székéből, és úgy tűnik, azt szeretné, ha egyik öröksége az európai katonai önállóság megerősítése lenne. A francia nukleáris védőernyő kiterjesztése ráadásul sürgető, hiszen a jövőre esedékes francia elnökválasztás legnagyobb esélyese az a Marine Le Pen, aki tavaly egyértelműen közölte, a francia nukleáris elrettentő erőnek franciának kell maradnia, azt nem szabad sem megosztani, sem átruházni.
Igaz, Le Pen pártjának elnöke, Jordan Bardella, akit szintén a Nemzeti Tömörülés esélyes elnökjelöltjének tartanak, májusban már nem zárta ki, hogy kiterjesszék a nukleáris védőernyőt, de ennek feltételéül szabta, hogy a kérvényező országok francia Rafale vadászgépeket vásároljanak amerikai vadászgépek helyett. Ez több országot is kellemetlenül érintene: Németország például már 35 darab amerikai F-35-ös ötödik generációs vadászgépet megrendelt és továbbiak megrendelését tervezi, miután a francia-német közös vadászgépfejlesztési projekt (FCAS) nemrég bedőlt. Egy másik kérvényező ország, Svédország pedig a saját gyártású Gripen vadászgépeit használja.
Mekkora a francia atomarzenál?
Franciaország jelenleg mintegy 290 darab nukleáris robbanófejjel rendelkezik. Macron említett márciusi beszédében elmondta, utasítást adott arra, hogy növeljék a robbanófejek számát, egyben kijelentette, Franciaország a jövőben nem fogja közölni, hogy pontosan mennyi nukleáris fegyverrel rendelkezik.
A francia atomarzenál jelenleg az orosz, az amerikai és a kínai után a negyedik legnagyobb. A francia nukleáris elrettentő erő teljesen autonóm: Franciaország maga fejlesztette ki és fejleszti tovább. Franciaország az egyetlen atomhatalom, amelynek nukleáris doktrínája nem zárja ki, hogy elsőként alkalmazzon atomcsapást, amennyiben az ország „létfontosságú érdekeit” külső erők fenyegetik.
A francia atomarzenál 1996 óta nem rendelkezik a nukleáris triád mindhárom elemével, miután kivonták a forgalomból a földi indítású, nukleáris robbanófejjel rendelkező ballisztikus rakétákat.
A francia nukleáris fegyverek így jelenleg a négy, erre alkalmas, Triomphant-osztályú atomtengeralattjáróról, illetve Rafale vadászgépekről indíthatók.
Mindegyik tengeralattjáróról elvileg 16 darab M51-es ballisztikus rakéta indítható, így összesen 64, bár a műveleti készültségben lévő rakéták száma jellemzően ennél kevesebb.
A második pillért Rafale vadászgépekről indítható ASMP-A cirkálórakéták jelentik: a francia légierő Rafale B, illetve a francia haditengerészet Rafale M vadászgépei képesek nukleáris robbanófejjel ellátott cirkálórakéta hordozására. Franciaország jelenleg 70 ilyen rakétával rendelkezhet. A francia nukleáris védőernyő kiterjesztésének legvalószínűbb módja nukleáris fegyverekkel ellátott Rafale vadászgépek telepítése más országokba.
Címlapkép: nukleáris robbanófejjel ellátott rakéta hordozására is képes francia Rafale B vadászgép egy 2025-ös párizsi légibemutatón. Forrás: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
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