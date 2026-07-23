Már megint Trump bajszát húzogatja Németország: Oroszország és Kína fontos szövetségesét védte be a külügyminiszter

A johannesburgi Witwatersrand Egyetem hallgatói előtt felszólalva Wadephul a G20-csoport nélkülözhetetlen tagjának nevezte Dél-Afrikát, amelynek jelentőségét a tavalyi, ugyanebben a városban rendezett csúcstalálkozó is aláhúzta.

Dél-Afrika kizárása azt jelenti, hogy egy fontos afrikai hangot, valamint egy regionális gazdasági és politikai nagyhatalmat szorítunk háttérbe. Különösen a globális gazdasági bizonytalanság fokozódásának idején nagyobb együttműködésre van szükségünk, nem pedig kevesebbre

– fogalmazott a német külügyminiszter.

Trump még tavaly novemberben egy közösségi médiás bejegyzésben jelentette be, hogy Dél-Afrikát nem hívják meg a következő G20-as találkozóra.

Beszédében a német külügyminiszter kiemelte, hogy szorosabb kapcsolatokra törekszik Dél-Afrikával annak ellenére is, hogy a kulcsfontosságú geopolitikai kérdésekben – mint például az ukrajnai háború, a gázai konfliktus vagy Kína megítélése – eltérnek az álláspontjaik. Dél-Afrika a BRICS-csoport tagjaként ugyanis hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával és Pekinggel.

Bizonyos vitás kérdések esetén megegyezhetünk abban, hogy nem értünk egyet. Ettől függetlenül tovább lehet dolgozni együtt, amennyiben mindkét fél elkötelezett a közös nemzetközi elvek mellett

– fogalmazott Wadephul.

A tárcavezető szerint Oroszország továbbra is egzisztenciális biztonsági fenyegetést jelent, amit jól mutatnak a Kalinyingrádban állomásozó Iszkander ballisztikus rakéták, amelyek percek alatt elérhetnék Berlint.

Kínával kapcsolatban úgy vélte, hogy a két országnak szorosabban kellene együttműködnie, mivel mindketten túlságosan függnek egyetlen ország ellátási láncaitól, valamint attól, hogy ugyanaz a partner tölti be a legfontosabb piac szerepét.

Németország nem először fogalmaz meg nyílt bírálatot Trumppal szemben. Áprilisban Friedrich Merz kancellár kritizálta az Egyesült Államok iráni háborúját, amivel sikerült kivívnia az amerikai elnök haragját.

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