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Már megint Trump bajszát húzogatja Németország: Oroszország és Kína fontos szövetségesét védte be a külügyminiszter
Globál

Már megint Trump bajszát húzogatja Németország: Oroszország és Kína fontos szövetségesét védte be a külügyminiszter

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Johann Wadephul német külügyminiszter csütörtökön bírálta Donald Trump amerikai elnök azon bejelentését, amely szerint Dél-Afrikát kizárnák a következő, Miamiban rendezendő G20-csúcstalálkozóból – írja a Politico.

A johannesburgi Witwatersrand Egyetem hallgatói előtt felszólalva Wadephul a G20-csoport nélkülözhetetlen tagjának nevezte Dél-Afrikát, amelynek jelentőségét a tavalyi, ugyanebben a városban rendezett csúcstalálkozó is aláhúzta.

Dél-Afrika kizárása azt jelenti, hogy egy fontos afrikai hangot, valamint egy regionális gazdasági és politikai nagyhatalmat szorítunk háttérbe. Különösen a globális gazdasági bizonytalanság fokozódásának idején nagyobb együttműködésre van szükségünk, nem pedig kevesebbre

– fogalmazott a német külügyminiszter.

Trump még tavaly novemberben egy közösségi médiás bejegyzésben jelentette be, hogy Dél-Afrikát nem hívják meg a következő G20-as találkozóra.

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Beszédében a német külügyminiszter kiemelte, hogy szorosabb kapcsolatokra törekszik Dél-Afrikával annak ellenére is, hogy a kulcsfontosságú geopolitikai kérdésekben – mint például az ukrajnai háború, a gázai konfliktus vagy Kína megítélése – eltérnek az álláspontjaik. Dél-Afrika a BRICS-csoport tagjaként ugyanis hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával és Pekinggel.

Bizonyos vitás kérdések esetén megegyezhetünk abban, hogy nem értünk egyet. Ettől függetlenül tovább lehet dolgozni együtt, amennyiben mindkét fél elkötelezett a közös nemzetközi elvek mellett

– fogalmazott Wadephul.

A tárcavezető szerint Oroszország továbbra is egzisztenciális biztonsági fenyegetést jelent, amit jól mutatnak a Kalinyingrádban állomásozó Iszkander ballisztikus rakéták, amelyek percek alatt elérhetnék Berlint.

Kínával kapcsolatban úgy vélte, hogy a két országnak szorosabban kellene együttműködnie, mivel mindketten túlságosan függnek egyetlen ország ellátási láncaitól, valamint attól, hogy ugyanaz a partner tölti be a legfontosabb piac szerepét.

Németország nem először fogalmaz meg nyílt bírálatot Trumppal szemben. Áprilisban Friedrich Merz kancellár kritizálta az Egyesült Államok iráni háborúját, amivel sikerült kivívnia az amerikai elnök haragját.

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

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