Megerősítette Donald Trump: beszállt a háborúba Irán szövetségese, kemény megtorlás jön

Az Egyesült Államok „komoly büntetést” fog végrehajtani Irán és a jemeni húszik ellen is, ha az iszlamista csoport továbbra is támadja majd a Vörös-tenger teherforgalmát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Trump a posztban alapvetően méltatja a húszikat: azt írja, hogy mióta az Egyesült Államok egy éve támadássorozatot hajtott végre ellenük, „nagyon felelősségteljesen” viselkedtek.

Sajnos most ismét rosszalkodnak, két szaúdi hajóra is rálőttek az éjjel. Ennek az IGAZSÁGNAK most az a feladata, hogy figyelmeztesse őket: ha ismét megteszik ezt, az Egyesült Államok Iránt fogja felelősségre vonni, mivel a húszik Irán proxijai, ezért súlyos katonai büntetést hajtunk végre Irán és maguk a húszik ellen is”

– írja Trump.

Ezután azt írja: csalódott a jemeni radikális iszlamista lázadókban, mert eddig

nagyon professzionálisan és okosan viselkedtek.”

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