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Menekül a hajózási óriásvállalat az orosz támadások után – Globális válság fenyeget
Globál

Menekül a hajózási óriásvállalat az orosz támadások után – Globális válság fenyeget

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Ukrajna az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Oroszország az elmúlt napokban több polgári teherhajót is megtámadott a Fekete-tengeren. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Moszkva "túszul ejtette a globális élelmezésbiztonságot" - írta meg a Kyiv Independent.

A tárcavezető bejelentette, hogy Kijev július 27-re sürgős ülést indítványozott a testületnél. Szibiha a közösségi oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban

legalább három polgári teherhajót ért orosz támadás, aminek következtében éppen a betakarítási főszezonban teljesen megbénult a forgalom Ukrajna fekete-tengeri hajózási folyosóján.

A kezdeményezéssel egy napon a dán Maersk hajózási óriásvállalat bejelentette, hogy a megnövekedett kockázatok miatt felfüggeszti a csornomorszki kikötőt érintő szolgáltatásait, és szállítmányait a romániai Konstanca kikötőjébe irányítja át.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy dróncsapásokkal két szárazáru-szállító hajót talált el az odesszai, valamint a csornomorszki kikötőben, arra hivatkozva, hogy azok haditechnikai eszközöket szállítottak. Ezzel szemben az ukrán állami határőrség arról számolt be, hogy tengeri egységeik kimentették a Saint Kitts és Nevis-i zászló alatt hajózó Golden Rose ömlesztettáru-szállító legénységét, miután a járművet egy orosz dróntámadás felgyújtotta.

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A közelmúltban végrehajtott többi támadás is gabonát és műtrágyát szállító, külföldi felségjelzésű kereskedelmi hajókat érintett. Az ukrán haditengerészet tájékoztatása szerint július 19-én három orosz cirkálórakéta találta el a gabonával megrakott, a fekete-tengeri folyosót éppen elhagyó Golden Leo teherhajót, a támadásban tíz ember életét vesztette. A bissau-guineai zászló alatt közlekedő, török tulajdonban lévő hajó fegyvertelen volt. Alig egy héttel korábban, július 13-án és 14-én szintén külföldi felségjelzésű hajókat ért találat az odesszai kikötőben, ami összesen hét halálos áldozatot követelt.

Szibiha figyelmeztetett, hogy a fekete-tengeri kereskedelmi útvonalak elleni orosz támadások globálisan veszélyeztetik az élelmiszer-ellátást, így Afrikában, Ázsiában, a Közel-Keleten és Latin-Amerikában millióknak kell majd áremelkedéssel és éhezéssel szembenézniük. A külügyminiszter felszólította a nemzetközi közösséget, hogy határozottan követelje Oroszországtól a szabad hajózás joga elleni támadások azonnali leállítását.

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