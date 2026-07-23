Menekülnek az emberek a Fehér Házból: súlyos a helyzet, napvilágot láttak az adatok

A Trump-féle Fehér Házban tapasztalható fluktuáció felülmúlja a legutóbbi elnökök, George W. Bush, Barack Obama és Joe Biden első 18 hónapjában tapasztaltakat.
Az elmúlt másfél évben 27 személy hagyta el a posztját, ami a szenátus által jóváhagyott tisztviselők 11,4 százalékát jelenti.
Összehasonlításképp, Trump első ciklusában, a 2017. januári 2018 júliusáig mindössze 11-en távoztak a kormányzatból.
Csak július első két hetében négy olyan tisztségviselő adta fel ki a kormányzati munkát, akik kinevezéséhez szenátusi jóváhagyás kellett. Köztük volt Tina Pierce, az Energiaügyi Minisztérium korábbi pénzügyi igazgatója, valamint John Bartrum vezérőrnagy, aki a Veteránügyi Minisztérium egészségügyért felelős államtitkáraként dolgozott.
Idén három tárcavezető is otthagyta a Trump-kormányzatot, köztük Kristi Noem belbiztonsági, Pam Bondi igazságügyi, valamint Lori Chavez-DeRemer munkaügyi miniszter.
A belbiztonsági tárcát Markwayne Mullin vette át, míg az igazságügyi minisztérium élére Trump a miniszterhelyettes és volt személyes ügyvédje, Todd Blanche jelölését terjesztette elő. A munkaügyi tárcát Keith Sonderling örökölte meg, mindkét jelölt túl van már a szenátusi meghallgatásán.
A Partnership for Public Service elemzése arra is kitér, hogy az egészségügyi tárcából Robert F. Kennedy Jr. vezetése alatt négyen, a pénzügyminisztériumból pedig Scott Bessent irányítása alatt hatan léptek ki.
Trump eddig összesen 578 jelölést nyújtott be a szenátusnak, ami Ronald Reagan óta a legalacsonyabb szám.
A kabinetfőnöki székben a korábbi Trump-kormányzattól eltérően azonban stabilitás uralkodik, ezzel Susie Wiles máris Trump leghosszabb ideig szolgáló kabinetfőnökévé avanzsált. Az első elnöksége alatt négyen is váltották egymást ezen a poszton, Reince Priebus, John Kelly, Mick Mulvaney és Mark Meadows.
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