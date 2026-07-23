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Menekülnek az emberek a Fehér Házból: súlyos a helyzet, napvilágot láttak az adatok
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Menekülnek az emberek a Fehér Házból: súlyos a helyzet, napvilágot láttak az adatok

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A Partnership for Public Service nonprofit szervezet friss elemzése szerint Donald Trump második elnöki ciklusa alatt eddig több mint kétszer annyi szenátus által jóváhagyott tisztviselő hagyta ott az amerikai kormányzatot, mint az első elnöksége azonos szakaszában - írja a Hill.

A Trump-féle Fehér Házban tapasztalható fluktuáció felülmúlja a legutóbbi elnökök, George W. Bush, Barack Obama és Joe Biden első 18 hónapjában tapasztaltakat.

Az elmúlt másfél évben 27 személy hagyta el a posztját, ami a szenátus által jóváhagyott tisztviselők 11,4 százalékát jelenti.

Összehasonlításképp, Trump első ciklusában, a 2017. januári 2018 júliusáig mindössze 11-en távoztak a kormányzatból.

Csak július első két hetében négy olyan tisztségviselő adta fel ki a kormányzati munkát, akik kinevezéséhez szenátusi jóváhagyás kellett. Köztük volt Tina Pierce, az Energiaügyi Minisztérium korábbi pénzügyi igazgatója, valamint John Bartrum vezérőrnagy, aki a Veteránügyi Minisztérium egészségügyért felelős államtitkáraként dolgozott.

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Idén három tárcavezető is otthagyta a Trump-kormányzatot, köztük Kristi Noem belbiztonsági, Pam Bondi igazságügyi, valamint Lori Chavez-DeRemer munkaügyi miniszter.

A belbiztonsági tárcát Markwayne Mullin vette át, míg az igazságügyi minisztérium élére Trump a miniszterhelyettes és volt személyes ügyvédje, Todd Blanche jelölését terjesztette elő. A munkaügyi tárcát Keith Sonderling örökölte meg, mindkét jelölt túl van már a szenátusi meghallgatásán.

A Partnership for Public Service elemzése arra is kitér, hogy az egészségügyi tárcából Robert F. Kennedy Jr. vezetése alatt négyen, a pénzügyminisztériumból pedig Scott Bessent irányítása alatt hatan léptek ki.

Trump eddig összesen 578 jelölést nyújtott be a szenátusnak, ami Ronald Reagan óta a legalacsonyabb szám.

A kabinetfőnöki székben a korábbi Trump-kormányzattól eltérően azonban stabilitás uralkodik, ezzel Susie Wiles máris Trump leghosszabb ideig szolgáló kabinetfőnökévé avanzsált. Az első elnöksége alatt négyen is váltották egymást ezen a poszton, Reince Priebus, John Kelly, Mick Mulvaney és Mark Meadows.

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