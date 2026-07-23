Mindent látó katonai műholdrendszert épít egy kis európai ország – Semmi sem maradhat titokban

A globális lefedettséget biztosító, minden időjárási körülmény között működő, alacsony Föld körüli pályára tervezett GALO (Global Coverage All-weather Low Earth Orbit Observation) rendszer egy vegyes összetételű műholdkonstellációt alkalmaz majd. Ez a hálózat elektrooptikai és szintetikus apertúrájú radaros (SAR) érzékelőket egyaránt magában foglal, így a rendszer minden időjárási körülmény között, akár egy méter alatti felbontással képes hírszerzési adatokat gyűjteni a kiemelt műveleti térségekről.
A tervek szerint az első fázisban, 2027-től kezdődően mintegy tíz alacsony pályás műhold áll szolgálatba, a teljes műveleti képességet pedig 2030-ra érhetik el.
A rendszert később több tucat műholdra bővíthetik és több pályasíkra oszthatják szét, mivel egyetlen, a célpont felett nagyjából másodpercenkénti 7,5 kilométeres sebességgel elhaladó műhold mindössze néhány tíz másodpercig, de legfeljebb is csak néhány percig képes megfigyelni az adott területet.
A program üzemeltetéséért a belga légierő űrbiztonsági központja és az ADIV katonai hírszerző szolgálat felel. A beszerzés során jelentős mértékben támaszkodnak a hazai védelmi ipar szereplőire, így az Aerospacelab és a Redwire Belgium vállalatokra, valamint kereskedelmi hordozórakéta-szolgáltatókra is.
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