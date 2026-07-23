Nem várt húzás: az orosz légvédelem makettjeivel hangolnak a harcra az amerikai pilóták

Az új kiképzőeszközök segítségével a leendő vadászpilóták még az aktív szolgálat megkezdése előtt megismerhetik a valósághű radarjeleket.
A kezdeményezés a közelmúlt konfliktusainak tapasztalataira épít, amelyek megmutatták, hogy az integrált légvédelmi rendszerek jelentik a legnagyobb akadályt a légifölény kivívása és megtartása előtt. A modern légvédelmi hálózatok nagy hatótávolságú felderítő radarokat, tűzvezető rendszereket, elektronikai harceszközöket és mobil légvédelmi rakétaütegeket kapcsolnak össze, amelyek többrétegű, összehangolt védelmet alkotva észlelik, követik és semmisítik meg a repülőeszközöket.
A projekt első fázisában három radarállomás-imitációt és a Buk-M2 rendszer két teljes méretű makettjét adták át.
Bár ezek az eszközök nem rendelkeznek aktív elektronikával és nem bocsátanak ki rádiófrekvenciás sugárzást, a kialakításuk révén az F-35-ösök érzékelői számára pontosan a valódi légvédelmi rendszerek radarkeresztmetszetét mutatják. Ennek köszönhetően a pilóták méregdrága, működő radarrendszerek telepítése nélkül is valósághű céljelekkel találkozhatnak a kiképzés során.
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