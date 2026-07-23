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Netanjahu letartóztatását ígérte, de visszatáncolt: úgy látszik, nincs félnivalója az izraeli vezetőnek
Globál

Netanjahu letartóztatását ígérte, de visszatáncolt: úgy látszik, nincs félnivalója az izraeli vezetőnek

Portfolio
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Zohran Mamdani New York-i polgármester korábban azt ígérte, hogy letartóztatja Benjámin Netanjahut, ha az izraeli miniszterelnök az amerikai metropoliszba látogat. Mamdani most azonban visszakozott, közölve, hogy nincs meg a szükséges jogköre ehhez, ezért a szövetségi kormányt szólította fel a lépés megtételére - számol be a BBC.

Egy közösségi médiában tegnap közzétett videóban Mamdani arra kérte az amerikai hatóságokat, hogy hajtsák végre a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által Netanjahu ellen háborús bűnök miatt kiadott elfogatóparancsot.

A New York-i polgármester elmondta, stábja "minden jogi lehetőséget megvizsgált", és arra a következtetésre jutott, hogy nincs önálló jogkörük a döntés végrehajtására.

A szövetségi kormánynak azonban igen. És felszólítom őket, hogy csatlakozzanak a Nemzetközi Büntetőbírósághoz és hajtsák végre ezt a parancsot

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- jelentette ki a szocialista politikus. Mamdani elmondása szerint Netanjahu "nemkívánatos vendég" New Yorkban, ahová várhatóan szeptemberben, az ENSZ közgyűlésére érkezik majd.

Az izraeli kormányfő letartóztatható, ha egy ICC-tagállam területére lép,

de az Egyesült Államok nem részese a szervezetnek.

Donald Trump amerikai elnök Mamdani videójára válaszul kijelentette,

Netanjahut "semmilyen formában, úton vagy módon" nem fogják őrizetbe venni,

amíg az Egyesült Államokban tartózkodik. A republikánus elnök egy Truth Social-bejegyzésben méltatta az izraeli miniszterelnököt az Iránnal szembeni határozott fellépése miatt.

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a polgármesternek címezve kijelentette, hogy

a New York-iak szolgálatára választották meg, nem pedig a Hamász propagandájának terjesztésére.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2024-ben adott ki elfogatóparancsot Netanjahu, valamint a Hamász egyik parancsnoka ellen a Gázai övezetben elkövetett feltételezett háborús bűncselekmények miatt. Az ICC a Római Statútum részes államainak területén jogosult eljárni a népirtás, az emberiesség elleni, illetve a háborús bűnök gyanúsítottjaival szemben.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olga Fedorova

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