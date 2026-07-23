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Oroszország elérte, amit akart: teljesen leállt a forgalom az útvonalon, globális krízis fenyeget
Globál

Oroszország elérte, amit akart: teljesen leállt a forgalom az útvonalon, globális krízis fenyeget

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Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint július 22-én egyetlen jármű sem haladt át a gabonafolyosón – közölte a Militarnyi.

Oroszország folyamatosan támadja az ukrán fekete-tengeri kikötőket, ennek hatására pedig elérték, hogy július 22-én már egyetlen jármű se hajózzon a gabonafolyosón. A helyzet azért különösen aggasztó a kijevi tárcavezető szerint, mivel betakarítási szezon van, ez pedig globális hatásokat eredményezhet.

Ha ez a terror folytatódik, Afrikában, Ázsiában, a Közel-Keleten és Latin-Amerikában családok milliói szembesülhetnek az élelmiszerárak emelkedésével és az éhezéssel

– emelte ki Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter egyben felszólította Moszkvát, hogy hagyjon fel a támadásokkal, valamint bejelentette, hogy kezdeményezni fogják az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását július 27-re. Denisz Marccsuk, az Ukrán Mezőgazdasági Tanács alelnöke korábban hangsúlyozta, hogy minél gyorsabban helyre kell állítani a közlekedést a térségben, mivel súlyos hatások fenyegetik az ukrán szektort. Szerinte a mezőgazdasági ágazat működőtőke-hiánnyal, kapacitás-problémákkal és a vállalkozók csődhullámával nézhet szembe.

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Ukrajna úgy számolt, hogy júliusban mintegy 2,5 millió tonna gabonát tud majd exportálni, de ebből eddig csak 1 millió tonnát sikerült teljesíteni.

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