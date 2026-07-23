Pusztulással fenyegeti riválisát Trump – Itt van egy ötlet, ami biztos katasztrófához vezetne

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Az amerikai-iráni tűzszünet összeomlását követően Washington ismét bombázni kezdte a perzsa államot, Donald Trump amerikai elnök pedig a tőle megszokott módon nagyjából mindennel megfenyegette riválisát. Újra terítékre került az Irán elleni invázió ötlete, ez pedig sokadik nekifutásra is nagyon rossz ötletnek tűnik. Az amerikai elnök elég csúnya arcvesztést szenvedett el azt követően, hogy nem tudta térdre kényszeríteni Teheránt, a szárazföldi csapatok bevetése pedig lényegében biztosan katasztrófához vezetne.

Jelen pillanatban nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a Pentagon momentán milyen stratégiát követ Iránban, jelenleg leginkább úgy fest, mintha minden elérhető katonai célpontot (parancsnoki állásokat, haditechnikát, az iráni atomprogram komponenseit) lőnének. Emellett pedig felmerült annak a lehetősége is, hogy a légierő elkezdi a civil infrastruktúra (elsősorban a hidak és a vízszegény Irán számára kulcsfontosságú vízlepárlók) támadását is, ami egyébként ütközne a Genfi-egyezményekkel, de hát ugye a háborúzó felek ezeket a dokumentumokat nem igazán szokták figyelembe venni.

Egy valamit viszont ha teljesen kizárni nem is lehet, a valószínűsége nagyon csekély: ez a teljes invázió.

Alapvető igazságnak számít, hogy a majd száz milliós, 1,65 millió négyzetkilométer területű Irán azon országok elit klubjába tartozik, amelyet konvencionális eszközökkel lényegében lehetetlen teljes megszállás alá helyezni: a hatalmas területű ország nagy részét hegyek borítják, ilyen terepen pedig utánpótlást és katonákat is elég nehéz mozgatni, ideális a rajtaütéseknek, és ahogy Afganisztán tapasztalatai mutatják, elég jól el is lehet rejtőzni.

Ha van barátságtalanabb terep Afganisztánnál: Irán nagy részét hegyek borítják, nagyon megnehezítve egy szárazföldi inváziót. Forrás: Ikonact via Wikimedia Commons

Már önmagában a megszállás első lépése, a hídfőállások kiépítése is elég komoly problémába ütközhet: Washingtonnak vagy kikötőket, vagy repülőtereket kéne elfoglalnia az országban, hogy utánpótlást tudjon juttatni az országba (az Irakkal határos síkság megszállásával sok jót nem érnek el, valahogy onnan is át kéne dobni az utánpótlást az ország többi részére, ez a hegyeken át, szárazföldi úton nagyon rizikós), ezeket az elosztópontokat pedig biztosítani is kéne valahogy.

Az alapvető földrajzi nehézségek mellett figyelembe kell venni azt is, hogy egy elhúzódó, valószínűleg nagyobb áldozatokkal járó megszállás a támogatottságuk mélypontján lévő republikánusoknak sem jönne jól. Alapvetés ugyan, hogy a második ciklusukban az amerikai elnökök alapvetően „felelőtlenebb” politikát folytatnak, hiszen nem kell aggódniuk az újraválasztás miatt, a pár viszont nyilván szeretné behúzni a következő választást is, egy „újabb Afganisztán” pedig biztos nem segítene ebben, ráadásul a félidős választások kapujában is elég rosszul áll Tump, ott pedig azért nyilván szeretne jó (vagy jelen esetben csak simán nem borzalmas) eredményeket elérni.

Egyelőre egyébként nem is tűnik úgy, hogy az amerikaiak tényleg szárazföldi invázióra készülnének:

nem dobtak át elegendő katonát a régióba egy ilyen volumenű művelet végrehajtásához.

Egy lehetőség mégis akad

A Perzsa-öböl északi részén található Harg-sziget első ránézésre egy jelentéktelen kis szikladarab is lehetne: területe mindössze húsz négyzetkilométer, lakossága valamivel nyolcezer fő fölött lehet, természeti erőforrásokról szót sem érdemes ejteni, történelmi lelőhelyekben gazdag ugyan, ezek viszont nem szoktak stratégiai fontosságúvá tenni egy földterületet.

Az iráni partoktól huszonöt kilométerre elhelyezkedő Harg már időszámításunk előtt is lakott volt, az újkorban először a portugál, majd a 18. század második feléig a holland gyarmatbirodalom része volt, a Holland Kelet-indiai Társaság kereskedelmi állomásként használta. Miután visszatért a perzsa uralom, gyakran börtönszigetként funkcionált, innen ered az egyik beceneve is, Iránban ugyanis gyakran „tiltott szigetként” emlegetik.

Harg igazán fontossá Reza Pahlavi sah uralma alatt vált, ő kezdett el 1956-ban olajterminálokat építeni a szigeten. A projektbe az akkori iráni vezetéssel jó kapcsolatot ápoló amerikaiak is beszálltak, az Amoco segített a terminálok felhúzásában,

1975-re három olaj és egy gáztározójával Harg vált a világ legnagyobb offshore tárolóhelyévé.

Az iraki-iráni háborúban Baghdad ugyan rommá bombázta a szigetet, és az újjáépítés sem volt éppen zökkenőmentes, de Teherán az ezredfordulóra jelentősen kibővítette a sziget infrastruktúráját.

A sziget jelentősége két kulcstényezőben rejlik: egyfelől jó pozíciót foglal el Irán tengeri és szárazföldi kitermelőterületei között (három szárazföldi és három offshore olajmezőt lát el), másfelől

ellentétben a perzsa állam más kikötőivel, a víz a parttól pár tucat méterre már bőven elég mély ahhoz, hogy akár a legnagyobb tankerhajókat is fogadni tudja.

Harg szigete. A sziget közepén láthatóak a hatalmas olajsilók, a jobb oldalon pedig az egyszerre tíz szupertanker kiszolgálására alkalmas úszó móló. Forrás: Wikimedia Commons

Az utóbbi tényező miatt állhatott be az a helyzet, hogy Harg szigetén megfordul az iráni fosszilis-tüzelőanyag származékok kilencven százaléka: olaj, cseppfolyósított földgáz, de még műtrágya is. A sziget nyugati oldaláról a tengerbe nyúló hatalmas úszó mólóhoz egy időben akár tíz szupertanker is ki tud kötni. A terminálokban összesen 30 millió hordónyi nyersolajat (ez nagyjából öt millió köbméter) lehet tárolni. A szigetet egy apró, egy kifutós reptér szolgálja ki.

Ezen a ponton felmerülhet egy kérdés: az 1979-es forradalom óta lényegében konstans háborúra készülő Irán részéről nem jelent-e hatalmas biztonsági kockázatot az, hogy az állam fő bevételi forrásának számító olajkereskedelmet egyetlen apró szigettől teszi függővé? A válasz alapesetben az lenne, hogy de, ugyanakkor az elmúlt negyvenöt évben amolyan íratlan szabállyá vált, hogy abban a pillanatban, amint Harg szigetét bármiféle támadás éri, a perzsa állam azonnal elkezdi lőni az öböl olajstruktúráját. Ekkora káoszt senki nem mert bevállalni, egészen a mostani háború kitöréséig.

Az iraki-iráni háború óta először a nyugati erők bombázták a szigetet, bár a jelek szerint egyelőre csak az Irán felé tartó repülőgépek útját tisztították meg a légvédelmi képességek kiütésével, illetve lőszerdepókat támadtak. Az olajinfrastruktúra és a kikötők még nem kaptak bombákat.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt https://t.co/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Irán egyébként minden jel szerint számított a támadásra: januárban 27 olajsiló volt tele, ebből márciusra leürítettek 20-at.

Bár az Egyesült Államoknak közel sincs elég katonája a térségben Irán megszállásához, egy kisebb magyar falu méretű sziget már más tészta. Azt pillanatnyilag biztosra lehet venni, hogy az amerikai fegyveres erők képességeit nem haladja meg a sziget bevétele (a térségbe vezényelt 82. Légideszant Hadosztály pont hasonló munkákat szokott végezni), a gondot itt más okozza: Kína.

Peking az iráni olaj legnagyobb vásárlója, a perzsa állam exportjának kilencven százaléka megy a távol-keleti nagyhatalomhoz. Bár az Egyesült Államok pillanatnyilag blokád alatt tartja a szigetet, valószínűleg Peking is arra számít, hogy ez az állapot csak ideiglenes, a konfliktus lezárultát követően pedig újraindulnak a szállítmányok. Az amerikai elnök az iráni konfliktusban igyekszik visszafogott, már-már partneri hangnemben kommunikálni riválisával, és

amennyiben ezt a továbbiakban is folytatni szeretné, egyáltalán nem lenne célszerű tartósan kivonni Harg szigetét a nemzetközi kereskedelemből.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy Trump még mindig üzletemberként tekint a világpolitikára, és már a legutóbbi tárgyalássorozat során látszott azon ötlete, hogy egy nagy gyönyörű „alku” keretében egyszerűen lecsapja Irán kezéről a szigetet, melyet továbbra is tranzitállomásként működtetne.

Ezen a ponton viszont mindenképpen érdemes megemlíteni egy igen fontos kulcstényezőt: az iráni partoktól mindössze 25 kilométerre fekvő szigetecske bőven az iráni fegyverek hatótávolságán belül helyezkedik el, így ha Trump végül úgy döntene, hogy katonákat dob partra, nagyon gyorsan kellene nagyon komoly légvédelmet kiépíteni, ráadásul ezt a védelmi vonalat utána lőszerrel is el kéne látni. A háború jelen állása szerint Teherán biztosan nem nyugodna bele abba, hogy az amerikaiak egyszerűen lecsapják a kezéről a legfontosabb tranzitállomását.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images