Rejtélyes eltűnés: már halálhírét keltik Amerika egyik legbefolyásosabb emberének, de ő üzeni, él és virul

A 84 éves szenátor június 11. óta egyetlen szavazáson sem vett részt a szövetségi törvényhozás felsőházában.

McConnell június 14-én került kórházba, de akkor csak annyit közöltek, hogy "kiváló kezelésben" részesül, és lábadozik.

A volt szenátusi frakcióvezető egészségi állapotáról szóló, hetekig tartó spekulációt követően McConnell hivatala július közepén végül közzétett egy fotót, amelyen a szenátor egy kórházi ágyban fekszik, mellette pedig felesége, Elaine Chao korábbi közlekedésügyi miniszter látható.

A múlt hónapban elestem, és emiatt kórházba kerültem. Az orvosaim megerősítették, hogy nem tört el semmilyen csontom, és nem szenvedtem agyrázkódást sem. Nem volt szívrohamom, sem stroke-om. Nincs daganatom, sem vérzésem. De rövid ideig eszméletlen voltam, ezért kórházba szállítottak. Az elmúlt néhány hétben kiváló ellátásban részesültem, ugyanakkor egy enyhe tüdőgyulladással is meg kellett küzdenem

- áll McConnell posztjában, aki szabadkozott, amiért sok más idős emberhez hasonlóan nem szívesen beszélt a gyengélkedéséről.

A közösségi médiában ezután többen arról spekuláltak, hogy vajon mesterséges intelligencia felhasználásával készülhetett-e a fénykép.

A Newsweek cikke szerint a szenátor állapotát független forrásból továbbra sem sikerült megerősíteni. McConnellt feltételezhetően a washingtoni George Washington Egyetemi Kórházban ápolják, az egészségügyi intézmények viszont a betegek hozzájárulása nélkül nem adhatnak felvilágosítást arról, hogy náluk kezelik-e az adott személyt.

John Thune, McConnell utódja a frakcióvezetői poszton hétfőn azt mondta, néhány napja beszélt utoljára McConnell-lel.

A republikánusok szűk szenátusi többsége (53-47) miatt a helyzet politikailag rendkívül kényes, de már a párton belül is akadnak türelmetlen hangok a titkolózás miatt.

Josh Hawley, Missouri republikánus szenátora kijelentette, hogy egy bizonyos ponton túl minden politikusnak kötelessége tájékoztatnia a választóit és a közvéleményt az egészségi állapotáról.

Andy Beshear, Kentucky demokrata párti kormányzója levélben szólította fel a szenátort a választók tájékoztatására.

Vessük véget az őrült találgatásoknak. Csak mondják el, mi folyik

- írta Beshear az X-en, még azelőtt, hogy megjelent volna McConnell posztja a kórházból. A demokrata politikus a megfelelő tájékoztatás hiányát aggasztónak titulálta, sőt, saját elmondása szerint

már két különböző ügynökségtől kapott olyan jelzést, hogy McConnell meghalt.

A kentuckyi jogszabályok ugyanakkor nem teszik lehetővé a kormányzó számára, hogy önhatalmúlag megüresedettnek nyilvánítsa a szenátori helyet, és kijelölje McConnell utódját.

Kentucky republikánus többségű törvényhozása 2024-ben módosította a szabályokat, és megvonta a kormányzó azon jogát, hogy átmeneti jelleggel kinevezzen valakit, ha megüresedik egy szenátusi mandátum.

Azóta a betöltetlen felsőházi helyeket csak időközi választás útján lehet pótolni Kentuckyban, de a kormányzónak legkésőbb 63 nappal a voksolás előtt kezdeményeznie kell a rendkívüli választást. Amennyiben tehát Beshear augusztus 3-ig nem tud kiírni időközit, akkor már csak a novemberi kongresszusi választással egy időben lehet voksolást tartani.

Egyesek szerint a republikánusok emiatt az időhúzásra játszhatnak a McConnell körüli egészségügyi aggályok kapcsán.

Mitch McConnell appeared to freeze again while speaking to media in Kentucky https://t.co/hhW4u9AJYNpic.twitter.com/3tgfei3gIh https://t.co/hhW4u9AJYN — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2023

McConnell több mint négy évtizede, 1985 óta megszakítás nélkül szolgál az amerikai szenátusban, az idén lejáró a hetedik ciklusa, egyben az utolsó. A republikánusok Andy Barr kongresszusi képviselőt indítják idén a helyére.

A politikai veterán az elmúlt években több ízben küzdött egészségügyi gondokkal.

2023-ban egy esés után agyrázkódást szenvedett, majd két alkalommal látszólag lefagyott, és másodpercekig némán, mozdulatlanul állt a kamerák előtt. 2024 végén csuklóficama volt egy újabb esés miatt. Emellett régóta küzd mozgásszervi problémákkal a fiatal kori gyermekbénulásából eredően.

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