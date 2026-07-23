Sarokba szorították Izraelt: Trump olyan döntést hozott, ami atomfegyverhez juttathatja a régi ellenséget

A szerdán bejelentett – még az amerikai kongresszus jóváhagyására váró – egyezmény célja, hogy lehetővé tegye Szaúd-Arábia számára a polgári célú nukleáris program fejlesztését. Benjámin Netanjáhu miniszterelnök, valamint a védelmi és a külügyminiszter egyelőre nem reagált a hírre, miközben a bírálók szerint
a lépés súlyosan veszélyezteti Izrael hosszú távú biztonsági érdekeit.
Naftali Benet korábbi miniszterelnök, aki az október 27-i választáson próbálja leváltani Netanjáhut, súlyos stratégiai kudarcnak nevezte a megállapodást. Véleménye szerint a paktum Izrael feje felett, az ország biztonságát kockáztatva született meg,
a szaúdi területen történő urándúsítás pedig regionális nukleáris fegyverkezési versenyhez és a helyzet feletti ellenőrzés veszélyes elvesztéséhez vezethet.
Avigdor Liberman korábbi védelmi miniszter úgy véli, a szaúdi polgári nukleáris program végül atomfegyverek kifejlesztésébe és egy megfékezhetetlen fegyverkezési hajszába torkollik az egész Közel-Keleten. Hangsúlyozta, hogy Izraelnek – amelyet széles körben a térség egyetlen atomhatalmaként tartanak számon – határozottan szembe kell szállnia a megállapodással, és az amerikai kongresszusban kell lobbiznia a megakadályozásáért.
A szaúdi polgári nukleáris együttműködés már évek óta napirenden szerepelt, mind Donald Trump első elnöksége, mind Joe Biden hivatali ideje alatt. A megállapodás eddig azért hiúsult meg, mert a fegyverzetkorlátozási és nonproliferációs szervezetek folyamatosan arra figyelmeztettek, hogy a lépés utat nyithat Rijád előtt az atomfegyverek kifejlesztése felé. Az izraeli vezetés emellett abban bízott, hogy egy ilyen egyezmény a régóta várt izraeli–szaúdi diplomáciai normalizáció részeként valósul meg, ahogyan azt a Biden-adminisztráció tervei is felvázolták.
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