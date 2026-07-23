Segítség a kocsmáknak, rezsicsökkentés, jegyársapka: döntések sorával könnyítené a megélhetést az új kormány Nagy-Britanniában

Az új munkáspárti kormányfő szerint az intézkedés finanszírozása teljes egészében biztosított, részben a közösség számára kevésbé hasznosnak ítélt vállalkozások, például az e-cigaretta-boltok adókedvezményeinek felülvizsgálata révén.
A brit kormány adatai alapján csaknem 32 ezer vendéglátó- és szórakozóhely élhet majd a könnyítéssel, így egy átlagos kocsma a következő pénzügyi évben mintegy 1100 fontot takaríthat meg. A támogatás célzott, a legnagyobb koncert- és rendezvényhelyszínek nem lesznek jogosultak rá. A mostani lépés ahhoz a 15 százalékos csökkentéshez adódik hozzá, amelyet még az előző, Keir Starmer vezette kabinet jelentett be idén.
Az előző kormányok túl sokáig nézték tétlenül, hogy a helyi főutcákról eltűnnek a közkedvelt lokálok. Ma ezt megváltoztatom
- mondta Burnham. Hozzátette, ígéretének megfelelően megvédi "a pubokat és a helyi főutcákat, közösségeink szívét".
John Healey pénzügyminiszter jelezte, a következő költségvetés során törekednek az üzleti adózás teljes átalakítására, beleértve a kisvállalkozásoknak nyújtott kedvezményeket is.
A kabinet emellett szigorúbban lépne fel az olyan online piactereken értékesítő cégekkel szemben,
amelyek az adókötelezettségeik elkerülésével tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak a szabálykövető vállalkozásokkal szemben.
A hétfőn hivatalba lépett Burnham a hét eddigi összes napjára tartogatott valamilyen megélhetési intézkedést, elmondása szerint ugyanis azt szeretné, ha az emberek gyorsan a zsebükön éreznék a változást.
- Kedden közölte, hogy októbertől eltörlik a villanyszámlák áfáját, ami átlagosan évi 45 fontos megtakarítást jelent a brit háztartásoknak,
- szerdán pedig azt jelentette be, hogy januártól 3-ról 2 fontra csökkentik az egyszeri utazásra feljogosító buszjegyek ársapkáját Anglia-szerte.
A lépések pontos finanszírozása körül ugyanakkor több kérdés is felmerült.
A 850 millió fontba kerülő villanyszámla-kedvezményt az 1,8 milliárd fontos digitális személyazonosítási rendszer (digital ID) eltörléséből fedeznék, ám egy volt miniszter szerint erre nem volt külön forrás elkülönítve.
A munkáspárti kormány szerint a buszjegyek árcsökkentése több mint 500 millió fontba kerül. Ebből 100 millió fontot a meglévő közlekedési költségvetésből biztosítanak, további 400 millió fontot pedig a nemzetközi klímavédelmi projekttámogatások átalakításával teremtenek elő: egyes vissza nem térítendő támogatásokat kölcsönökké alakítanak. Ezt a megoldást több szakértő bírálta, mivel véleményük szerint ezzel a világ legszegényebb térségeit tehetik még kiszolgáltatottabbá a klímaválság hatásaival szemben.
Az új brit miniszterelnök hivatalba lépéséről itt írtunk bővebben:
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