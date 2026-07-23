Titkos jelentés szivárgott ki: Moszkva segíthette lebombázni az amerikai bázisokat

Márciusban legalább két CIA-létesítményt ért találat. Az egyik a rijádi amerikai nagykövetségen működő szaúd-arábiai CIA-bázis volt, a másik pedig Kelet-Irakban feküdt. Egyes források szerint további objektumokat is eltaláltak, ám a pontos számot és a helyszíneket nem hozták nyilvánosságra; az egyik nyilatkozó úgy fogalmazott, hogy
a támadások egynél több, de tucatnál kevesebb létesítményt érintettek.
Egy nyugati hírszerző ügynökség belső feljegyzése – amelyet egy, a régióban dolgozó és a dokumentumhoz hozzáféréssel rendelkező tisztviselő ismertetett – arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország valószínűleg szerepet játszott a térségbeli CIA-létesítmények bemérésében. Két, a hírszerzési jelentésekről tájékoztatott öböl menti nyugati tisztségviselő szerint az elemzők úgy vélik, hogy a szaúd-arábiai támadásban két, orosz technológiával továbbfejlesztett Sahed drónt vetettek be. Az egyik eszköz lyukat ütött a nagykövetség épületének sebezhető külső falán, a másik pedig ezen a résen berepülve robbant fel. Halálos áldozatról vagy sérültről nem érkezett jelentés. Egy másik forrás szerint
Oroszország a Kometa-M műholdas navigációs rendszer átadásával növelte a Sahed-136-os típusú drónok pontosságát.
A szakértők rámutattak, hogy ez a technológia lényegesen precízebb és a zavaróadókkal szemben is ellenállóbb, mint az eredeti iráni gyártású változat. A Kometa-M szállításáról a Wall Street Journal már márciusban beszámolt, ám a Kreml akkor álhírnek minősítette az értesülést.
Az aggodalmak a hétvégén tovább fokozódtak, miután Irán ballisztikus rakétákkal mért csapást egy jordániai amerikai légitámaszpontra, ahol a katonai szálláskörletet ért találat következtében két katona életét vesztette.
Bizonyos kétségek azonban továbbra is fennállnak. Néhány forrás arra figyelmeztetett, hogy Irán akár általánosságban is célozhatta a nagykövetséget, és csak a véletlennek köszönhető, hogy eltalálta a CIA-állomást. Ugyanakkor több elemző úgy véli, Oroszországon kívül kevés állam rendelkezik a szükséges képességekkel az ilyen jellegű, rendkívül érzékeny célpont-meghatározási hírszerzési adatok megszerzéséhez, valamint az USA-val szembeni felhasználás szándékával. Daniel Hoffman, a CIA egykori állomásfőnöke szerint a szoros stratégiai partnerség fényében egyáltalán nem lenne meglepő, ha Moszkva segítséget nyújtana Teheránnak a CIA-létesítmények bemérésében, hiszen közös érdekük az amerikai befolyás csökkentése vagy teljes felszámolása az általuk kijelölt érdekszférákban.
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