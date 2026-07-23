Több mint egymilliárd dolláros a kár: az orosz hadsereget kiszolgáló hálózatot érik az ukrán csapások

Kijev legitim katonai célpontnak tekinti az olajipari létesítményeket, mivel ezek üzemanyagot és jelentős bevételeket biztosítanak a Kreml háborús gépezetének, illetve a fegyveres erők számára is termelnek. Az olajinfrastruktúra elleni ukrán csapások fokozták a Moszkvára nehezedő nyomást, aminek következtében az országban üzemanyaghiány alakult ki, valamint exporttilalmak, áremelkedések és értékesítési korlátozások léptek életbe. Több orosz régióban a lakosok még mindig a benzinkutaknál kialakult, órákig tartó sorokról számolnak be.

Русский:Novospasskoye, Ulyanovsk Oblast. A liquefied gas storage facility operated by NS-Oil LLC was reportedly attacked. pic.twitter.com/joXEQT9zpO https://t.co/joXEQT9zpO — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 23, 2026

A támadássorozat korábbi szakaszában Voronyezs városát is nagyszabású dróntámadás érte. Szemtanúk szerint a célpont ismét Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Wildberries logisztikai központja volt. A közösségi médiában megjelent felvételeken robbanás, majd a raktár térségében felcsapó hatalmas lángok láthatók. A vállalat voronyezsi részlege július 22-én bejelentette, hogy a napok óta tartó ukrán csapások miatt éjszakára felfüggeszti a működését.

Az elmúlt hetekben a Wildberries több létesítménye is a támadások célkeresztjébe került. Július 22-én két dél-oroszországi raktárban, egy Krasznodarban, egy pedig a Sztavropoli határterületen található egységben ütött ki tűz a drónok becsapódása után. A cég alapítója, Tatyjana Kim megerősítette a támadások tényét, és bejelentette a raktárak üzemen kívül helyezését.

Néhány nappal korábban, július 18-án ukrán csapások érték a vállalat moszkvai és tambovi létesítményeit is. Hivatalos orosz források szerint a támadásokban kilencen életüket vesztették, és több mint hatvanan megsérültek. Elemzők a keletkezett gazdasági károkat 100 milliárd rubelre, az sza mintegy 1,2 milliárd dollárra becsülik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ezek a logisztikai központok az orosz hadsereget szolgálják ki, mivel navigációs eszközöket, drónalkatrészeket és egyéb katonai utánpótlást tárolnak bennük.

A Wildberries honlapján valóban elérhetők katonai felszerelések, köztük drónalkatrészek és golyóálló mellények is. A vállalat és Kim, aki Oroszország leggazdagabb nője, nemzetközi szankciók hatálya alatt áll a háború miatt. Lengyelország a 2022-es büntetőintézkedések bevezetésekor a céget az Orosz Föderáció egyik legnagyobb adófizetőjeként nevezte meg.

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