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Több mint egymilliárd dolláros a kár: az orosz hadsereget kiszolgáló hálózatot érik az ukrán csapások
Globál

Több mint egymilliárd dolláros a kár: az orosz hadsereget kiszolgáló hálózatot érik az ukrán csapások

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Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint ukrán drónok több orosz régiót is támadtak július 23-án éjszaka. A csapások egyik kiemelt célpontja az Uljanovszki területen fekvő novoszpasszkojei NS-Oil olajfinomító volt, ahol a támadást követően hatalmas tűz ütött ki. A viszonylag kis kapacitású, éves szinten 600 ezer tonna kőolaj feldolgozására képes üzem mintegy 650 kilométerre található az orosz–ukrán határtól, a keletkezett károk mértéke egyelőre nem ismert - tudósított a Kyiv Independent.

Kijev legitim katonai célpontnak tekinti az olajipari létesítményeket, mivel ezek üzemanyagot és jelentős bevételeket biztosítanak a Kreml háborús gépezetének, illetve a fegyveres erők számára is termelnek. Az olajinfrastruktúra elleni ukrán csapások fokozták a Moszkvára nehezedő nyomást, aminek következtében az országban üzemanyaghiány alakult ki, valamint exporttilalmak, áremelkedések és értékesítési korlátozások léptek életbe. Több orosz régióban a lakosok még mindig a benzinkutaknál kialakult, órákig tartó sorokról számolnak be.

A támadássorozat korábbi szakaszában Voronyezs városát is nagyszabású dróntámadás érte. Szemtanúk szerint a célpont ismét Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Wildberries logisztikai központja volt. A közösségi médiában megjelent felvételeken robbanás, majd a raktár térségében felcsapó hatalmas lángok láthatók. A vállalat voronyezsi részlege július 22-én bejelentette, hogy a napok óta tartó ukrán csapások miatt éjszakára felfüggeszti a működését.

Az elmúlt hetekben a Wildberries több létesítménye is a támadások célkeresztjébe került. Július 22-én két dél-oroszországi raktárban, egy Krasznodarban, egy pedig a Sztavropoli határterületen található egységben ütött ki tűz a drónok becsapódása után. A cég alapítója, Tatyjana Kim megerősítette a támadások tényét, és bejelentette a raktárak üzemen kívül helyezését.

Néhány nappal korábban, július 18-án ukrán csapások érték a vállalat moszkvai és tambovi létesítményeit is. Hivatalos orosz források szerint a támadásokban kilencen életüket vesztették, és több mint hatvanan megsérültek. Elemzők a keletkezett gazdasági károkat 100 milliárd rubelre, az sza mintegy 1,2 milliárd dollárra becsülik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ezek a logisztikai központok az orosz hadsereget szolgálják ki, mivel navigációs eszközöket, drónalkatrészeket és egyéb katonai utánpótlást tárolnak bennük.

A Wildberries honlapján valóban elérhetők katonai felszerelések, köztük drónalkatrészek és golyóálló mellények is. A vállalat és Kim, aki Oroszország leggazdagabb nője, nemzetközi szankciók hatálya alatt áll a háború miatt. Lengyelország a 2022-es büntetőintézkedések bevezetésekor a céget az Orosz Föderáció egyik legnagyobb adófizetőjeként nevezte meg.

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