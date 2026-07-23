Történelmi incidens a feszült térségben: katonai invázió készülhet

A tajvani védelmi minisztérium napi jelentése alapján a kedd hajnali 6 óráig tartó 24 órás időszakban a kínai hadsereg négy repülőeszköze lépett be Tajvan légvédelmi azonosítási övezetébe. A hétfő délelőtt 10:20 és este 7:40 között észlelt járművek között helikopterek és drónok is voltak, amelyeket a szoros középvonalának közelében, valamint az északi és délkeleti légvédelmi körzetekben azonosítottak. A tárca emellett öt kínai hadihajót és hat egyéb kormányzati hajót is észlelt a sziget körül.

Csie Csung, a tajvani kormány által finanszírozott Nemzetvédelmi és Biztonsági Kutatóintézet munkatársa rámutatott, hogy

most először repült át kínai helikopter a középvonaltól keletre eső korlátozott zónán.

A légi jármű nem csupán átszelte a választóvonalat, hanem hosszabb ideig tartózkodott Tajvan R9-es jelzésű korlátozott légterében, miközben a középvonallal nagyjából párhuzamos útvonalat követett.

Csie szerint ez volt az első eset, hogy kínai helikopter a szoros keskenyebb, Közép- és Észak-Tajvanhoz közeli szakaszán lépte át a demarkációs vonalat azóta, hogy Peking 2022 augusztusában feladta azt a korábbi hallgatólagos megállapodást, miszerint gépei nem lépik át a középvonalat.

A kutató úgy véli, hogy a mostani manőver olyan közös helikopteres és drónos gyakorlatokhoz kapcsolódhat, amelyek az integrált felderítő és csapásmérő műveletekre, valamint a rohamszállítási taktikákra fókuszálnak. A védelmi minisztérium adataiból ugyanakkor nem derül ki egyértelműen, hogy a középvonalat átlépő helikopter szárazföldi bázisról szállt-e fel, vagy egy hadihajó fedélzetéről indult.

Amennyiben szárazföldi indítású helikopterről van szó, a fejlemény különösen aggasztó Tajvan számára, mivel a négy korlátozott légtér közül az R9-es zóna fekszik a legközelebb Észak-Tajvanhoz. Csie szerint ez arra utalhat, hogy

a kínai haderő rendhagyó kiképzési repüléseket indít a szorosban, ezzel készítve elő egy esetleges invázió támogató hadműveleteit.

Bár a kínai hadsereg az elmúlt években egyre több összehangolt helikopteres és drónos rohamgyakorlatot hajtott végre, magában a Tajvani-szorosban korábban még nem figyeltek meg hasonló tevékenységet.

Címlapkép forrása: Qian Baihua/VCG via Getty Images