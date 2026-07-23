Tragikusan végződött a repülés: lezuhant egy méregdrága, amerikai gyártmányú katonai helikopter Csehországban

Lezuhant egy Venom típusú katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A gép fedélzetén lévő öt katona közül az egyik életét vesztette, míg a többiek különböző sérüléseket szenvedtek – jelentette be a cseh hadsereg a X közösségi hálózaton.

A tragikus baleset a Brnótól (Brünn) mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő Námest nad Oslavou katonai repülőtéren történt. A baleset helyszínén, amelynek okai egyelőre ismeretlenek, mentők dolgoznak.

Két sérültet a mentők egy brnói kórházba, egyet pedig a jihlavai kórházba szállítottak – mondta Petr Janácek, a regionális mentőszolgálat szóvivője újságíróknak. A sérültek állapotáról nem nyilatkozott.

Jeden člověk zemřel při pádu vrtulníku Venom na armádní základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Další tři zraněné lékaři transportovali letecky do nemocnic v Jihlavě a Brně.Celkem na palubě vrtulníku Venom bylo podle armády pět vojáků. K pádu došlo přímo v areálu 22.… pic.twitter.com/A3xIzBH31f https://t.co/A3xIzBH31f — ČT24 (@CT24zive) July 23, 2026

A cseh légierőnek a Námest nad Oslavou bázison egyebek között

nyolc Venom típusú amerikai helikoptere van, amelyeket néhány éve szereztek be.

A helikopterek kezelésében 2025-ig amerikai szakértők segítettek, tavaly óta az üzemeltetés kizárólag a cseh személyzet kezében van.

A Cseh Televízió honlapja szerint egy Venom helikopter ára mintegy 24 millió dollár (több mint 7,5 milliárd forint).

További tájékoztatást, részleteket a délutáni órákra ígért a cseh hadsereg sajtóosztálya.

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