Trump Iránról: Hatalmas támadást fontolgatok

Trump elismerte, hogy egy ilyen lépésnek komoly következményei lennének, és hangsúlyozta, hogy még nem hozott végleges döntést. Két további amerikai tisztségviselő is megerősítette, hogy a hadsereg egyelőre nem kapott új parancsot. A kiéleződő helyzet máris érezteti hatását a piacokon,

a kőolaj világpiaci ára ugyanis hordónként 100 dollár fölé emelkedett,

miközben egy újabb háborús konfliktus rendkívül népszerűtlen lenne az Egyesült Államokban.

Egy hatalmas támadást fontolgatok. Nagyobbat, mint valaha. Közel járok a döntéshez, minden készen áll rá

- fogalmazott az elnök. Hozzátette, Izrael "két perc alatt csatlakozna", ha kérné, ám szerinte egy új Irán elleni katonai akcióhoz nincs szükségük senkire. Egyúttal utalt arra, hogy Izrael részvételének súlyos következményei lennének, célozva a lehetséges iráni megtorlásra.

Trump szerint az irániak valójában "tárgyalni akarnak", de pillanatnyilag még nem állnak készen a megállapodásra. "Még nem kaptak elég fájdalmat" – fogalmazott. A diplomáciai közvetítésben részt vevő regionális források szerint az iráni vezetés nem fogadta el a legutóbbi javaslatot.

Az elmúlt tizenkét napban az Egyesült Államok fokozta a támadásait, hogy megállítsa a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni akciókat. Teherán azonban nem mutat hajlandóságot az irányváltásra, sőt maga is fokozta a térségbeli katonai tevékenységét. Az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók ezúttal szaúdi hajókat kezdtek támadni a Vörös-tengeren, tovább destabilizálva egy másik kulcsfontosságú kőolaj-szállítási útvonalat.

Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán azt írta, hogy ha a húszik ismét tüzet nyitnak a Vörös-tengeren közlekedő hajókra, az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé. A húszikat Irán bábjainak nevezte, ezért szerinte súlyos katonai büntetés vár Iránra és természetesen magukra a lázadókra is.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök (b) és Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter tisztelegve fogadja az elõzõ napokban az Irán elleni háborúban Jordániában, illetve Irakban elesett négy amerikai katona koporsóját a Delaware állambeli Dover légi támaszpontján 2026. július 22-én. Forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo