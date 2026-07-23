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Új országban csaphat le Trump katonai erővel, de összeakaszthatja a bajszát Putyinnal: magyar származású héja a legfőbb hangadó
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Új országban csaphat le Trump katonai erővel, de összeakaszthatja a bajszát Putyinnal: magyar származású héja a legfőbb hangadó

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A Trump-kormányzat katonai fellépést fontolgat a nyugat-afrikai Maliban az al-Káidához köthető, JNIM nevű dzsihadista szervezet ellen - értesült róla a Washington Post jelenlegi és korábbi amerikai tisztviselőktől. Amennyiben rábólintanak a tervre, Mali lenne a nyolcadik ország, ahol Donald Trump a második elnöki ciklusa alatt légicsapásokat rendel el. Bár nincs egyetértés a Fehér Házban, a katonai beavatkozás egyik leghangosabb szószólója a magyar származású Sebastian Gorka (Gorka Sebestyén), az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács terrorizmus elleni harcért felelős igazgatója.

A JNIM – teljes nevén Dzsamáat Nuszrat al-Iszlám wal-Muszlimín (Csoport az Iszlám és a Muszlimok Támogatására) – egyre jobban megveti a lábát Maliban, ráadásul növeli a támadásait a nyugat-afrikai partvidék országaiban, így a térség legjobban felfegyverzett, globális szinten is az egyik legerősebb dzsihadista szervezetté vált.

Egy fehér házi tisztviselő nem kívánt nyilatkozni arról, hogy légicsapásokat készítenek-e elő, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Washington

amerikai fegyverek és védelmi szolgáltatások vásárlására ösztönzi az észak- és nyugat-afrikai kormányokat a terrorizmus elleni küzdelemben.

Egy amerikai kormányzati forrás a Száhel-övi terrorizmust "több országot érintő" problémának nevezte,

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ám a régió biztonsági kudarcaiért nem a helyi kormányokat, hanem azok orosz partnereit tette felelőssé,

mivel Moszkva szerinte hatástalan partnernek bizonyult Mali számára.

Ahogy a Burkina Fasóban és Nigerben, úgy a Maliban pucccsal hatalomra jutott katonai vezetés is elfordult a Nyugattól, és Oroszországhoz folyamodott segítségért. Előbb a Wagner-csoportot, majd a moszkvai védelmi tárcához szorosabban kötődő Afrika Hadtest zsoldosait bérelték fel. Jogvédő szervezetek szerint az orosz erők atrocitások soráért felelhet, az ACLED adatai szerint tavaly a mali hadsereg és orosz partnerei 925 civil halálát okozták, míg az iszlamista fegyveresek 232 civilt öltek meg.

A JNIM ugyanakkor az elmúlt években határozottan megerősödött.

Tavaly üzemanyag-blokáddal bénította meg Malit, idén tavasszal pedig olyan összehangolt, országos támadássorozatot indított, amelynek során a fegyveresek a fővárosban, Bamakóban is megjelentek, elfoglaltak egy stratégiai fontosságú északi várost, egy öngyilkos merényletben pedig megölték a védelmi minisztert. Ezzel párhuzamosan a JNIM riválisa, az Iszlám Állam száheli szárnya a Nigerrel közös határ mentén erősödött meg, ahol tavaly elrabolták Kevin Rideout amerikai misszionáriust, akit a feltételezések szerint jelenleg is Maliban tartanak fogva.

Az amerikai lap szerint

Ha az Egyesült Államok a közvetlen katonai szerepvállalás mellett dönt a nyugat-afrikai térségben, azt kockáztatják, hogy összeütközésbe kerülnek az ott állomásozó orosz erőkkel.

Ez a szíriai polgárháborúhoz hasonló koordinációt tenne szükségessé Washington és Moszkva között.

A Washington Post által megszólaltatott szakértő szerint a katonai megoldás önmagában nem vezethet eredményre, hiszen a franciák tíz, az oroszok pedig öt éve próbálkoznak az állapotok stabilizálásával, a biztonsági helyzet mégis folyamatosan romlik. Egy másik elemző úgy véli, fennáll annak a veszélye, hogy az esetleges amerikai csapások miatt a JNIM az Egyesült Államokat vagy a térségben tartózkodó amerikaiakat vegye célba – amire egyelőre nem akadt példa –, vagy hogy közelebb férkőzzön az al-Káida fő szervezetéhez, amelytől mindeddig fokozatosan függetlenedett.

A JNIM meggyengítése ráadásul megerősítheti az Iszlám Állam száheli szárnyát,

amelynek terjeszkedését eddig éppen az al-Káidához köthető rivális csoport korlátozta.

Az Egyesült Államok nyugat-afrikai fellépése Malit is felvenné azon országok listájára, ahol Trump 2025 óta csapásokat rendelt el: Jemen, Szomália, Szíria, Irán, Irak, Nigéria és Venezuela.

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