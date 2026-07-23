Újabb egészségügyi krízis a közel-keleti konfliktuszónában, megállíthatatlanul terjed a járvány a menekülttáborokban

Bárányhimlőjárvány tört ki a Gázai övezetben, két hét alatt 9300-an fertőződtek meg - jelentette a Ynet izraeli hírportál csütörtökön.

A gázai egészségügyi minisztérium és az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a fertőzöttek többsége a kitelepítettek táboraiban élő gyermek.

A kitelepítettek központjaiban gyorsan terjed a bárányhimlő a zsúfoltság és a betegek elkülönítésének nehézségei miatt. A vírus már a kiütések megjelenése előtt fertőz, ezért gyorsan terjed

- nyilatkozta a Londonban megjelenő arab nyelvű lapnak Ámer al-Maszri, a Hán-Júniszban található Nasszer Kórház bőrgyógyászati szakértője.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a kitelepítettek központjaiban a rágcsálók és élősködők elszaporodásával is küzdenek a víz-, szennyvíz- és higiéniai rendszerek összeomlása miatt.

A gázai egészségügyi minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy teljesen kifogytak a létfontosságú onkológiai gyógyszerekből, ami a rákos betegek kezelési protokolljainak leállításához vezetett.

Közel kilenc hónappal a tűzszüneti megállapodás életbe lépése után Gázában arról számolnak be, hogy bár a harcok intenzitása csökkent, a humanitárius válság tovább mélyül.

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