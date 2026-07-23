Ukrajna mindenre felkészül: két forgatókönyv lehetséges, merre megy tovább a háború

Az ukrán államfő egy sajtótájékoztatón beszélt a nyilvánosság előtt arról, hogy tudnak arról, az orosz elit jelenleg két lehetséges forgatókönyvet mérlegel:

Látjuk, hogy Putyin körül valóban vannak olyan emberek, akik véget akarnak vetni a háborúnak. Látják a gazdasági összeomlást és a logisztika összeomlását. De vannak olyan katonai személyiségek is, akik ki akarják terjeszteni a háborút, és be akarják jelenteni a mozgósítást. Ezért kell felkészülnünk a télre és azokra a tervekre, amelyeket ebben az időszakban követhetnek

– adta magyarázatként, hogy mi motiválta az ukrán kormány átalakítását.

Kijelentette, hogy a fennálló kettősségről már régóta tájékozódtak a hírszerzés segítségével, ennek tudatásban hoztak meg döntéseket is. Szerinte már hónap óta felfedték mire készülnek az oroszok, ezért kifejezetten ezekre a területekre kezdtek összpontosítani. Zelenszkij néhány területet meg is nevezett, amik kulcsfontosságúak lehetnek a következő időszakban: energia, logisztika, mezőgazdaság. Ezekben szélesebb körű ellenálló-képességet szeretne elérni, ugyanakkor ezek jelenleg késésben vannak. Elmondta, hogy a következő kabinetnek ez lesz a legfontosabb dolga a következő időszakban.

A háború jövőjével kapcsolatban két lehetséges forgatókönyvre készül fel Kijev:

Két lehetséges forgatókönyvünk van ezen a télen. Az első az, hogy (…) leüljünk Oroszországgal a tárgyalóasztalhoz, és véget vessünk ennek a háborúnak. Ez a prioritás, és erre összpontosítok. Megértjük, kivel van dolgunk. Az alternatíva, amelyet Oroszország mindig keres, a háború és a fokozott mozgósítás

– zárta.

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