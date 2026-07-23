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Váratlan bejelentést tett Zelenszkij: Amerikának kész a tervei vannak a háború lezárására
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Váratlan bejelentést tett Zelenszkij: Amerikának kész a tervei vannak a háború lezárására

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államoknak több terve is van az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárására, ő maga pedig a következő napokban vagy hetekben az USA-ba látogat - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán elnök elmondta, hogy előző nap egyeztetést folytattak az amerikai delegáció tagjaival, Jared Kushnerrel és Steve Witkoffal. Az ukrán felet Kirilo Budanov, Szerhij Kiszlicja és Rusztem Umerov képviselte a megbeszélésen, amelyen egy lehetséges találkozó részleteit és feltételeit tekintették át. Zelenszkij közölte, hogy

az amerikai fél több javaslatot is kidolgozott a háború lezárására, és ezeket az elképzeléseket az ukrán és az orosz féllel is megosztják majd.

A tervezett találkozó pontos időpontja még nem ismert, de az elnök szerint arra a közeljövőben, az Egyesült Államokban kerül sor, a felek naptárához igazítva.

Az államfő egy újabb, háromoldalú találkozót is szükségesnek tart Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselői között. Hozzátette, hogy ha kizárólag Ukrajnán múlna, ez a megbeszélés már létrejött volna, de mint fogalmazott, "nem minden rajtunk múlik". A diplomáciai lépések hátterében az amerikai adminisztráció Ukrajnával szembeni hangnemének érzékelhető változása áll. Ennek egyik jelentős jele, hogy Donald Trump ígéretet tett arra, hogy Ukrajna engedélyt kap a Patriot rakéták gyártására.

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