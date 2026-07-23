Visszaszóltak a britek Iránnak: megvédjük magunkat bárki ellen!

Nagy-Britannia csütörtökön bejelentette, hogy fegyveres erői készen állnak az ország védelmére bármilyen támadással szemben, miután az iráni Forradalmi Gárda arra figyelmeztetett, hogy brit támaszpontokról amerikai bombázók szállhatnak fel.

Egy kormányszóvivő közölte, hogy a brit fegyveres erők felkészültek az Egyesült Királyság megvédésére mind a belföldi, mind a külföldről érkező fenyegetésekkel szemben. Kiemelte, hogy az ország a nap huszonnégy órájában készen áll az önvédelemre.

A szóvivő hozzátette, hogy ez többek között egy többrétegű légi és rakétavédelmi rendszeren keresztül valósul meg, amelyet a Királyi Haditengerészet, a szárazföldi erők és a Királyi Légierő korszerű haditechnikai eszközei biztosítanak, szoros együttműködésben a NATO-szövetségesekkel.

Forrás: Reuters

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