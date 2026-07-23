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Visszatáncolt Trump: úgy néz ki, egyelőre mégsem lesz új atomhatalom a Közel-Keleten, Izrael pezsgőt bonthat
Globál

Visszatáncolt Trump: úgy néz ki, egyelőre mégsem lesz új atomhatalom a Közel-Keleten, Izrael pezsgőt bonthat

Portfolio
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Szaúd-Arábia csak akkor folytathatja az Egyesült Államokkal indított közös atomprogramját, ha belép az Izraelt elismerő Ábrahám-megállapodásba – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Trump tisztázza: Szaúd-Arábia továbbra sem dúsíthat uránt és nem fejleszthet atomfegyvert, csak békés, polgári felhasználású nukleáris tevékenységet folytathat.

Az elnök hozzáteszi:

az Egyesült Államokkal kötött nukleáris megállapodás csak akkor lép érvénybe, ha Szaúd-Arábia is aláírja az Ábrahám-egyezményt, vagyis elismeri Izraelt és fölveszi vele a diplomáciai kapcsolatot.

Korábban ez a feltétel nem volt ismert, Izrael komoly aggodalmát fejezte ki emiatt.

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Az ügy hátteréről itt írtunk:

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Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

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