A vörös vonalakat teszteli az ázsiai szuperhatalom: pattanásig feszült a helyzet az Egyesült Államok szövetségesénél

Gumicsónakos csata
A Dél-kínai-tenger déli-délkeleti részén fekvő, korábban teljesen lakatlan (mára a fejlesztések miatt ismeretlen lakossággal bíró) Spratly-szigetek északkeleti részén évek óta állandóak a fegyveres testületek villongásai, kifejezetten annak egyetlen pontján, a Second Thomas-zátonynál (Kínában Ren'ai-zátonyként, míg a szigetországban Ayungin-zátonyként hivatkoznak rá).
Ez egy, a Fülöp-szigetekhez tartozó Palawan szigettől 105 tengeri mérföldre (közel 200 kilométerre) fekvő sekélytengeri terület, ahol a sziklák és korallok nem is buknak ki a vízből, csupán egyetlen második világháborús, szándékosan zátonyra futtatott hajó, a BRP Sierra Madre váza emelkedik a felszínre. Ezt a Fülöp-szigetek haditengerészete használja helyőrségi állomásként. Az 1999 óta itt álló roncsot alaposan kikezdte a tengervíz, ezért a közeljövőben beruházásokat kell végrehajtani az állagmegóvás érdekében, különben könnyen az enyészeté lehet.
Manilának ennél komolyabb fejtörést okoz, hogy Kína az elmúlt években egyre határozottabban lép fel a térségben, hogy a területi követeléseit érvényre juttassa, ebben kulcsszerepet játszik az apró helyőrség.
Footage from today captures a Chinese Navy vessel striking a Chinese Coast Guard vessel while chasing the Philippine Coast Guard near Scarborough Shoal, within the Philippines’ EEZ - a vivid example of how perilous & reckless Beijing has become in the South China Sea pic.twitter.com/xa7yrVgMbE https://t.co/xa7yrVgMbE— Damien Symon (@detresfa_) August 11, 2025
Nem a mostani, motorcsónakos affér volt az első, hogy a két ország fegyveres testületei agresszív incidensbe kerültek egymással. Az elmúlt években visszatérően előfordult, hogy a parti őrségi hajók estek egymásnak. Látható volt már vízágyú bevetése, taszigálás, de a legsúlyosabb eset egyértelműen az volt, amikor két kínai hajó ütközött egymással, amikor igyekeztek egy üldözéses akcióval harapófogóba szorítani a Fülöp-szigeteki járművet (ez az eset fentebb látható). A nézeteltérés időszakosan újabb és újabb lendületet vesz, ennek jelenti egy ismételt felvonását, hogy a felek motorcsónakból estek egymásnak július 20-án. Természetesen mindkét ország a másikat vádolja agresszív fellépéssel:
- A Fülöp-szigeteki Fegyveres Erők (AFP) szerint a kínai jármű engedély nélkül közelítette meg a helyőrséget és ott fotókat kezdtek készíteni. Erre reagálva érkeztek a hajó mellé egy másik csónakkal, ahol konfliktusmentesen felszólították távozásra az illetékteleneket. A közlemény szerint „a kínai parti őrség (CCG) személyzete erőszakosan és agresszívan reagált, egy fa bottal fejbe ütött egy Fülöp-szigeteki haditengerészet katonáját, aki megsérült”.
- Ezzel szöges ellentétben áll, amit Peking mond az incidensről. A kínai parti őrség szerint a Fülöp-szigeteki hatóságok „szándékosan eltorzítják a tényeket” és „hamis vádakat” terjesztenek. Az ő szemszögükből úgy nézett ki az összecsapás, hogy rutinszerű járőrözést hajtottak végre a saját vizeiken, amikor két rivális csónak nagy sebességgel megközelítette és bekerítette a járművüket. Szerintük neki is ütköztek a járművüknek, majd „a Fülöp-szigeteki személyzet evezőket, hosszú botokat és más eszközöket használva rosszindulatú támadásokat indított a kínai rendvédelmi személyzet ellen”. Szerintük ők arányosan és higgadtan lépek fel a támadással szemben.
Additional footage from both sides showing clashes earlier today between the Chinese Coast Guard and Philippine Navy near the disputed Second Thomas Shoal located in the South China Sea. pic.twitter.com/HiAMFj1l3D https://t.co/HiAMFj1l3D— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026
Peking ezt követően július 21-én bekérette Fülöp-szigetek nagykövetét, hogy az esetről számon kérje és kifejezze hivatalos tiltakozását. Nem elhanyagolható ugyanakkor, hogy az incidens éppen akkor következett be, amikor az ASEAN, Kína, Ausztrália és az Egyesült Államok külügyi képviselői többnapos találkozót tartanak Manilában, ahol a térségi biztonsági problémákat is megvitatják,
ezzel a csetepatéval pedig jóval nagyobb hangsúllyal kerülhet napirendre a dél-kínai-tengeri vita is.
Régi követelés
A Second Thomas-zátony körüli események egy nagyobb regionális vita részeit képezik. Kína úgy véli, hogy lényegében a teljes Dél-kínai-tenger területe jogosan az ő ellenőrzése alá tartozik. Ezt az 1947-es, Kínai Köztársaság (a közbeszédben ez ma Tajvan) által meghatározott U-alakú térkép alapján elnevezett „kilencpontos vonal” alapján jelentették ki. A pontos részletekhez tartozik, hogy ez a térkép eredetileg tizenegy pontból állt, ám a kommunisták 1949-es kínai polgárháborús győzelmüket követően módosítottak rajta, kivettek két pontot, innen jött a Kínai Népköztársaság (vagyis Kína) által elismert „kilencpontos vonal” elnevezés. A lényeg azonban nem változott: Peking a Dél-kínai-tenger területének mintegy 90 százalékát magáénak követeli. A térségi országok ezzel nyilvánvalóan nem értenek egyet, mindenki követel magának területet, ezért
határok tekintetében teljes káosz uralkodik a területen, gyakran egy részt három-négy ország is a sajátjának szeretne tudni.
This is the best map of territorial claims in the South China Sea I've seen. Source: https://t.co/SlNKkjZcLz pic.twitter.com/xzJlDxWjJ4 https://t.co/SlNKkjZcLz— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) February 18, 2019
A Dél-kínai-tenger ezen részének hovatartozásával kapcsolatban szinte kerek 10 éve, 2016. július 12-én hirdette ki a határozatát a hágai Állandó Választottbíróság. A tengerjogi kereteket alapul véve
Manilának adott igazat, szerintük a zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében található,
amely mintegy 370 kilométerre (200 tengeri mérföldre) nyúlik a partoktól. Kína ezt nem volt hajlandó elfogadni, arra hivatkozott, hogy a döntést meghozó testületnek nincs hatásköre ebben ítéletet hozni. A döntésnél arra az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezményre (UNCLOS) hivatkoztak, amit Kína is aláírt. Ennek megfelelően Pekingben nem is vették tudomásul azt, és tovább folytatták a térségi tevékenységüket. A Spratly-szigeteken egyre-másra bukkantak fel a támaszpontok, kikötők, repterek (ennek egy példája látható lentebb). Ezek gyakorta azt jelentették, hogy az apró homokpadokat, sziklakibúvásokat és zátonyokat módszeresen kibővítették, jelentősen megnövelték a területüket, lényegében mesterséges szigeteket hozva létre. Peking ezzel is bizonyítani akarta, hogy márpedig a térség a saját területét jelenti. Érdekesség, hogy ugyanígy tesz Vietnám is a területen, ám a két kormány egyedi viszonya miatt ez csak kisebb súrlódásokat okoz.
Antelope Reef has reached another construction milestone with the completion of a new 680-meter quay, this enhances its waterfront infrastructure as the reclaimed feature steadily develops into China's largest artificial island in the South China Sea pic.twitter.com/CNNpNikfW4 https://t.co/CNNpNikfW4— Damien Symon (@detresfa_) July 9, 2026
Apró érdekesség, hogy az ellenségeskedésben ismételten felbukkant Tajvan kérdése. Csang Han, az Államtanács Tajvani Ügyek Hivatalának szóvivője bírálatát fejezte ki a tajpeji kormányzatnak, mivel szerintük a Fülöp-szigetek álláspontját „visszhangozzák”, ezzel pedig feladják a „kínai érdekeket”. Érdemes itt visszatérni a tizenegy, majd kilencpontos vonal stratégiára, amely alapján lényegében a sziget kormánya határozta meg eredetileg a Dél-kínai-tengerre vonatkozó igényt.
Globális játszma
Az elmúlt években a Second Thomas-zátony hovatartozásának kérdése egyre inkább Kína régiós terjeszkedésének egyik legfontosabb ütközőpontjává válik. Peking igyekszik növelni a befolyását a teljes indo-csendes-óceáni térségben, mivel nagyhatalmi pozícióra törekszik. Ez elkerülhetetlenül feszültségekhez, alkalomadtán pedig összecsapásokhoz vezet. A felemelkedő ország úgy érzi, hogy az első szigetlánc lényegében bezárja őket a szárazföldi területükre. Ez egy Japántól egészen Indonéziáig tartó szigetlánc, ami döntő többségében az Egyesült Államok és szövetségesei kezén van, ezért Kína mintegy falként tekint rá a csendes-óceáni hozzáférés tekintetében. Később egy második szigetlánc is van, az kevésbé sűrű, de szintén az amerikaiak befolyása alatt van.
Ahhoz, hogy a pekingi elit valóban elérje a célját, kénytelen valahogy ezen a „falon” rést találni és „kitörni a bezártságból”.
China is lashing out at the new conservative Japanese PM Sanae Takaichi’s statements about the Japanese military being able to come to Taiwan’s aid in case of a Chinese invasion attempt because US-Japanese-Taiwanese cooperation is crucial for defending the First Island Chain.… pic.twitter.com/it6dGC5O3N https://t.co/it6dGC5O3N— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025
Ehhez azonban „szükséges lejátszani” azokat az összeütközéseket, amikkel ki tudják fejezni, hogy valóban ők már a térség urai. A legnagyobb problémát egyértelműen az Egyesült Államok jelenti. A hihetetlen ütemben fegyverkező Kína számára önmagában – a várakozások szerint legalábbis – nem jelentene kihívást például a Fülöp-szigetek hadserege. Washington viszont tisztában van azzal, hogy a nagy riválisának a megerősödése az amerikai globális szerepkört kérdőjelezné meg, ezért számukra létkérdés, hogy a jelenlegi helyzet fennmaradjon. Mivel az nem életképes forgatókönyv, hogy mindenhová a saját katonáit helyezi, ezért egyre inkább a katonai együttműködések és partneri hálózatokon keresztül tartja fenn a befolyását. Ennek része az a homályos politika, amely szerint az amerikai hadsereg közbeavatkozik, amennyiben az egyik térségi szövetségesét támadás éri. Az
nincs lefektetve, hogy pontosan mi az a pont, amikor Washington kiadja az utasítást, ez a kétértelműség pedig számos szempontból óvatosságra inti Kínát.
Éppen ennek az óvatos tapogatózásnak a része a jelentéktelennek tűnő (nem az, de erről később) zátonyok feletti viaskodás: Peking azt teszteli, hogy meddig mehet el, hol van az a pont, ahol kivívja Washington haragját.
Úgy tűnik, a terjeszkedő nagyhatalom eddig nem lépte a bűvös „vörös vonalat”: bár durvának tűnnek ezek az acsarkodások, de néhány sérülésen kívül (a kínai hajók ütközése kérdéses, ott a felvételek alapján súlyos sérülés, akár haláleset is történhetett, de erről nincs hivatalos információ) komolyabb következménye nem lett az incidenseknek. Az Egyesült Államok ugyanakkor nem hagyja szótlanul az eseményeket: egy közleményt adtak ki, melyben elítéli „Kína veszélyes és agresszív fellépéseit”, a destabilizáció felhagyására, majd a regionális békére szólítanak fel. Hozzáteszik, hogy a korábban említett, 2016-os választottbírósági döntést tekintik mérvadónak.
A Dél-kínai-tenger gazdasági szempontból is érdekes lehet, ugyanis a sekély tenger alatt rengeteg ásványkincs található, amire a térség gyorsan növekvő gazdaságú országainak szükségük van.
A legfrissebb konfliktust az okozza, hogy az Indonézia által Északi-Natuna-tengernek nevezett részen – az átkeresztelés is része annak a kínai nyomással szembeni ellenállásnak – Jakarta újraindítja a Tuna (Tonhal) – mezőn a korábban elakadt gázprojektjét. A kényes beruházás ugyanakkor azt követeli meg az országtól, hogy óvatosan járjon el, például ezért (is) vonnak be orosz partnert, hogy ezzel is csökkentsék a konfliktus lehetőségét. A térségben Vietnám és Malajzia szintén a kinyilvánította igényét a kitermelésre, ezek a véleménykülönbségek viszont nem mérgezik meg a kapcsolatokat törvényszerűen Pekinggel.
AMTI’s map of South China Sea Energy Exploration and Development now includes new blocks and updated stakeholders: https://t.co/aLHgo8wLDH pic.twitter.com/kTaPQs0XEn https://t.co/aLHgo8wLDH— AMTI (@AsiaMTI) July 22, 2026
Az utolsó szempont, amely kifejezetten a Hormuzi-szoros válságát illetően lehet kulcsfontosságú Pekingnek: a tengeri hajóforgalom biztonságának szavatolása. A Dél-kínai-tenger lényegében egy kaput jelent az országnak nyugat felé, amelyen keresztül halad az exporttermékek döntő többsége. Amennyiben ez a kijárat instabillá válik, az drasztikus hatást jelentene Kínára és a világkereskedelemre egyaránt. Érdekesség, hogy más és más oldalról, de az érdekek itt azonosak: Japántól kezdve, az Egyesült Államokon át, az Európai Unióig mindenki az útvonalak sérthetetlenségét tekinti alapvető fontosságúnak, ezzel Peking nem is vitatkozik.
Azzal már igen, hogy ki szavatolja a kereskedelem biztonságát, ez ugyanis komoly befolyást ad a térségre.
Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images
Több mint félmilliárd forint támogatást kapott a Magyar-Turán Alapítvány, Orbán Viktor személyesen intézkedhetett
Erről Nagy Ervin kulturális államtitkár adott hírt.
Példátlan légi akció: F-16-os lőtt le egy berepülő drónt Romániában
Még nem volt ilyen incidens keleti szomszédunknál.
Teljes a káosz: Trump lépése nyomán egy új atomhatalom születhet, de senki nem ért semmit
Az elnök bejelentése váratlan volt.
A TEK vette át Magyar Péter személyi védelmét
A szervezetet újjászervezik.
Most jött a bejelentés: megtámadták Szentpétervárt, súlyos csapás történt
Oroszország hivatalosan is elismerte az incidenst.
Kimerítette 60 milliárd forintos részvény-visszavásárlási keretét az OTP
Jóval az év végi határidő előtt.
Videó: tankokkal akarták áttörni az ukrán védelmet az oroszok, de erre nem számítottak
Ukrán jelentés szerint kudarcba fulladt az orosz kísérlet.
MNB: Három éve először estek a lakásárak Magyarországon - Mutatjuk a legfrissebb számokat
Minden településtípuson olcsóbbak lettek a lakások a jegybank mérése szerint.
Az én gyerekem, a te gyereked — mit örököl valójában a mostohagyerek?
Eszter és Dávid hat éve alkotnak közös háztartást, "patchwork családot", ahogy ma mondanák. Eszternek van egy fia, Bence, egy korábbi kapcsolatából, Dávidnak pedig egy lánya, Zsófi. A két
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.