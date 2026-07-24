A vörös vonalakat teszteli az ázsiai szuperhatalom: pattanásig feszült a helyzet az Egyesült Államok szövetségesénél

A Dél-kínai-tenger vitatott területén, a Second Thomas-zátonynál július 20-án ismét összecsaptak a Fülöp-szigeteki és kínai fegyveres testületek motorcsónakjai, miközben mindkét fél a másikat vádolja az incidens kiprovokálásával. A zátony körüli konfliktus Kína regionális terjeszkedésének egyik legfontosabb ütközőpontjává vált, mivel Peking a Dél-kínai-tenger mintegy 90 százalékát magáénak követeli a "kilencpontos vonal" alapján. Ez a konfliktus egy jóval tágabb regionális hatalmi játszma része, amelyben az egyik legfontosabb szereplő most a háttérből személi az eseményeket.

Gumicsónakos csata

A Dél-kínai-tenger déli-délkeleti részén fekvő, korábban teljesen lakatlan (mára a fejlesztések miatt ismeretlen lakossággal bíró) Spratly-szigetek északkeleti részén évek óta állandóak a fegyveres testületek villongásai, kifejezetten annak egyetlen pontján, a Second Thomas-zátonynál (Kínában Ren'ai-zátonyként, míg a szigetországban Ayungin-zátonyként hivatkoznak rá).

Ez egy, a Fülöp-szigetekhez tartozó Palawan szigettől 105 tengeri mérföldre (közel 200 kilométerre) fekvő sekélytengeri terület, ahol a sziklák és korallok nem is buknak ki a vízből, csupán egyetlen második világháborús, szándékosan zátonyra futtatott hajó, a BRP Sierra Madre váza emelkedik a felszínre. Ezt a Fülöp-szigetek haditengerészete használja helyőrségi állomásként. Az 1999 óta itt álló roncsot alaposan kikezdte a tengervíz, ezért a közeljövőben beruházásokat kell végrehajtani az állagmegóvás érdekében, különben könnyen az enyészeté lehet.

Manilának ennél komolyabb fejtörést okoz, hogy Kína az elmúlt években egyre határozottabban lép fel a térségben, hogy a területi követeléseit érvényre juttassa, ebben kulcsszerepet játszik az apró helyőrség.

Nem a mostani, motorcsónakos affér volt az első, hogy a két ország fegyveres testületei agresszív incidensbe kerültek egymással. Az elmúlt években visszatérően előfordult, hogy a parti őrségi hajók estek egymásnak. Látható volt már vízágyú bevetése, taszigálás, de a legsúlyosabb eset egyértelműen az volt, amikor két kínai hajó ütközött egymással, amikor igyekeztek egy üldözéses akcióval harapófogóba szorítani a Fülöp-szigeteki járművet (ez az eset fentebb látható). A nézeteltérés időszakosan újabb és újabb lendületet vesz, ennek jelenti egy ismételt felvonását, hogy a felek motorcsónakból estek egymásnak július 20-án. Természetesen mindkét ország a másikat vádolja agresszív fellépéssel:

A Fülöp-szigeteki Fegyveres Erők (AFP) szerint a kínai jármű engedély nélkül közelítette meg a helyőrséget és ott fotókat kezdtek készíteni. Erre reagálva érkeztek a hajó mellé egy másik csónakkal, ahol konfliktusmentesen felszólították távozásra az illetékteleneket. A közlemény szerint „a kínai parti őrség (CCG) személyzete erőszakosan és agresszívan reagált, egy fa bottal fejbe ütött egy Fülöp-szigeteki haditengerészet katonáját, aki megsérült”.

Erre reagálva érkeztek a hajó mellé egy másik csónakkal, ahol konfliktusmentesen felszólították távozásra az illetékteleneket. A közlemény szerint „a kínai parti őrség (CCG) személyzete erőszakosan és agresszívan reagált, egy fa bottal fejbe ütött egy Fülöp-szigeteki haditengerészet katonáját, aki megsérült”. Ezzel szöges ellentétben áll, amit Peking mond az incidensről. A kínai parti őrség szerint a Fülöp-szigeteki hatóságok „szándékosan eltorzítják a tényeket” és „hamis vádakat” terjesztenek. Az ő szemszögükből úgy nézett ki az összecsapás, hogy rutinszerű járőrözést hajtottak végre a saját vizeiken, amikor két rivális csónak nagy sebességgel megközelítette és bekerítette a járművüket. Szerintük neki is ütköztek a járművüknek, majd „a Fülöp-szigeteki személyzet evezőket, hosszú botokat és más eszközöket használva rosszindulatú támadásokat indított a kínai rendvédelmi személyzet ellen”. Szerintük ők arányosan és higgadtan lépek fel a támadással szemben.

Additional footage from both sides showing clashes earlier today between the Chinese Coast Guard and Philippine Navy near the disputed Second Thomas Shoal located in the South China Sea. pic.twitter.com/HiAMFj1l3D https://t.co/HiAMFj1l3D — OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026

Peking ezt követően július 21-én bekérette Fülöp-szigetek nagykövetét, hogy az esetről számon kérje és kifejezze hivatalos tiltakozását. Nem elhanyagolható ugyanakkor, hogy az incidens éppen akkor következett be, amikor az ASEAN, Kína, Ausztrália és az Egyesült Államok külügyi képviselői többnapos találkozót tartanak Manilában, ahol a térségi biztonsági problémákat is megvitatják,

ezzel a csetepatéval pedig jóval nagyobb hangsúllyal kerülhet napirendre a dél-kínai-tengeri vita is.

Régi követelés

A Second Thomas-zátony körüli események egy nagyobb regionális vita részeit képezik. Kína úgy véli, hogy lényegében a teljes Dél-kínai-tenger területe jogosan az ő ellenőrzése alá tartozik. Ezt az 1947-es, Kínai Köztársaság (a közbeszédben ez ma Tajvan) által meghatározott U-alakú térkép alapján elnevezett „kilencpontos vonal” alapján jelentették ki. A pontos részletekhez tartozik, hogy ez a térkép eredetileg tizenegy pontból állt, ám a kommunisták 1949-es kínai polgárháborús győzelmüket követően módosítottak rajta, kivettek két pontot, innen jött a Kínai Népköztársaság (vagyis Kína) által elismert „kilencpontos vonal” elnevezés. A lényeg azonban nem változott: Peking a Dél-kínai-tenger területének mintegy 90 százalékát magáénak követeli. A térségi országok ezzel nyilvánvalóan nem értenek egyet, mindenki követel magának területet, ezért

határok tekintetében teljes káosz uralkodik a területen, gyakran egy részt három-négy ország is a sajátjának szeretne tudni.

This is the best map of territorial claims in the South China Sea I've seen. Source: https://t.co/SlNKkjZcLz pic.twitter.com/xzJlDxWjJ4 https://t.co/SlNKkjZcLz — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) February 18, 2019

A Dél-kínai-tenger ezen részének hovatartozásával kapcsolatban szinte kerek 10 éve, 2016. július 12-én hirdette ki a határozatát a hágai Állandó Választottbíróság. A tengerjogi kereteket alapul véve

Manilának adott igazat, szerintük a zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében található,

amely mintegy 370 kilométerre (200 tengeri mérföldre) nyúlik a partoktól. Kína ezt nem volt hajlandó elfogadni, arra hivatkozott, hogy a döntést meghozó testületnek nincs hatásköre ebben ítéletet hozni. A döntésnél arra az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezményre (UNCLOS) hivatkoztak, amit Kína is aláírt. Ennek megfelelően Pekingben nem is vették tudomásul azt, és tovább folytatták a térségi tevékenységüket. A Spratly-szigeteken egyre-másra bukkantak fel a támaszpontok, kikötők, repterek (ennek egy példája látható lentebb). Ezek gyakorta azt jelentették, hogy az apró homokpadokat, sziklakibúvásokat és zátonyokat módszeresen kibővítették, jelentősen megnövelték a területüket, lényegében mesterséges szigeteket hozva létre. Peking ezzel is bizonyítani akarta, hogy márpedig a térség a saját területét jelenti. Érdekesség, hogy ugyanígy tesz Vietnám is a területen, ám a két kormány egyedi viszonya miatt ez csak kisebb súrlódásokat okoz.

Antelope Reef has reached another construction milestone with the completion of a new 680-meter quay, this enhances its waterfront infrastructure as the reclaimed feature steadily develops into China's largest artificial island in the South China Sea pic.twitter.com/CNNpNikfW4 https://t.co/CNNpNikfW4 — Damien Symon (@detresfa_) July 9, 2026

Apró érdekesség, hogy az ellenségeskedésben ismételten felbukkant Tajvan kérdése. Csang Han, az Államtanács Tajvani Ügyek Hivatalának szóvivője bírálatát fejezte ki a tajpeji kormányzatnak, mivel szerintük a Fülöp-szigetek álláspontját „visszhangozzák”, ezzel pedig feladják a „kínai érdekeket”. Érdemes itt visszatérni a tizenegy, majd kilencpontos vonal stratégiára, amely alapján lényegében a sziget kormánya határozta meg eredetileg a Dél-kínai-tengerre vonatkozó igényt.

Globális játszma

Az elmúlt években a Second Thomas-zátony hovatartozásának kérdése egyre inkább Kína régiós terjeszkedésének egyik legfontosabb ütközőpontjává válik. Peking igyekszik növelni a befolyását a teljes indo-csendes-óceáni térségben, mivel nagyhatalmi pozícióra törekszik. Ez elkerülhetetlenül feszültségekhez, alkalomadtán pedig összecsapásokhoz vezet. A felemelkedő ország úgy érzi, hogy az első szigetlánc lényegében bezárja őket a szárazföldi területükre. Ez egy Japántól egészen Indonéziáig tartó szigetlánc, ami döntő többségében az Egyesült Államok és szövetségesei kezén van, ezért Kína mintegy falként tekint rá a csendes-óceáni hozzáférés tekintetében. Később egy második szigetlánc is van, az kevésbé sűrű, de szintén az amerikaiak befolyása alatt van.

Ahhoz, hogy a pekingi elit valóban elérje a célját, kénytelen valahogy ezen a „falon” rést találni és „kitörni a bezártságból”.

China is lashing out at the new conservative Japanese PM Sanae Takaichi’s statements about the Japanese military being able to come to Taiwan’s aid in case of a Chinese invasion attempt because US-Japanese-Taiwanese cooperation is crucial for defending the First Island Chain.… pic.twitter.com/it6dGC5O3N https://t.co/it6dGC5O3N — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025

Ehhez azonban „szükséges lejátszani” azokat az összeütközéseket, amikkel ki tudják fejezni, hogy valóban ők már a térség urai. A legnagyobb problémát egyértelműen az Egyesült Államok jelenti. A hihetetlen ütemben fegyverkező Kína számára önmagában – a várakozások szerint legalábbis – nem jelentene kihívást például a Fülöp-szigetek hadserege. Washington viszont tisztában van azzal, hogy a nagy riválisának a megerősödése az amerikai globális szerepkört kérdőjelezné meg, ezért számukra létkérdés, hogy a jelenlegi helyzet fennmaradjon. Mivel az nem életképes forgatókönyv, hogy mindenhová a saját katonáit helyezi, ezért egyre inkább a katonai együttműködések és partneri hálózatokon keresztül tartja fenn a befolyását. Ennek része az a homályos politika, amely szerint az amerikai hadsereg közbeavatkozik, amennyiben az egyik térségi szövetségesét támadás éri. Az

nincs lefektetve, hogy pontosan mi az a pont, amikor Washington kiadja az utasítást, ez a kétértelműség pedig számos szempontból óvatosságra inti Kínát.

Éppen ennek az óvatos tapogatózásnak a része a jelentéktelennek tűnő (nem az, de erről később) zátonyok feletti viaskodás: Peking azt teszteli, hogy meddig mehet el, hol van az a pont, ahol kivívja Washington haragját.

Úgy tűnik, a terjeszkedő nagyhatalom eddig nem lépte a bűvös „vörös vonalat”: bár durvának tűnnek ezek az acsarkodások, de néhány sérülésen kívül (a kínai hajók ütközése kérdéses, ott a felvételek alapján súlyos sérülés, akár haláleset is történhetett, de erről nincs hivatalos információ) komolyabb következménye nem lett az incidenseknek. Az Egyesült Államok ugyanakkor nem hagyja szótlanul az eseményeket: egy közleményt adtak ki, melyben elítéli „Kína veszélyes és agresszív fellépéseit”, a destabilizáció felhagyására, majd a regionális békére szólítanak fel. Hozzáteszik, hogy a korábban említett, 2016-os választottbírósági döntést tekintik mérvadónak.

A Dél-kínai-tenger gazdasági szempontból is érdekes lehet, ugyanis a sekély tenger alatt rengeteg ásványkincs található, amire a térség gyorsan növekvő gazdaságú országainak szükségük van.

A legfrissebb konfliktust az okozza, hogy az Indonézia által Északi-Natuna-tengernek nevezett részen – az átkeresztelés is része annak a kínai nyomással szembeni ellenállásnak – Jakarta újraindítja a Tuna (Tonhal) – mezőn a korábban elakadt gázprojektjét. A kényes beruházás ugyanakkor azt követeli meg az országtól, hogy óvatosan járjon el, például ezért (is) vonnak be orosz partnert, hogy ezzel is csökkentsék a konfliktus lehetőségét. A térségben Vietnám és Malajzia szintén a kinyilvánította igényét a kitermelésre, ezek a véleménykülönbségek viszont nem mérgezik meg a kapcsolatokat törvényszerűen Pekinggel.

AMTI’s map of South China Sea Energy Exploration and Development now includes new blocks and updated stakeholders: https://t.co/aLHgo8wLDH pic.twitter.com/kTaPQs0XEn https://t.co/aLHgo8wLDH — AMTI (@AsiaMTI) July 22, 2026

Az utolsó szempont, amely kifejezetten a Hormuzi-szoros válságát illetően lehet kulcsfontosságú Pekingnek: a tengeri hajóforgalom biztonságának szavatolása. A Dél-kínai-tenger lényegében egy kaput jelent az országnak nyugat felé, amelyen keresztül halad az exporttermékek döntő többsége. Amennyiben ez a kijárat instabillá válik, az drasztikus hatást jelentene Kínára és a világkereskedelemre egyaránt. Érdekesség, hogy más és más oldalról, de az érdekek itt azonosak: Japántól kezdve, az Egyesült Államokon át, az Európai Unióig mindenki az útvonalak sérthetetlenségét tekinti alapvető fontosságúnak, ezzel Peking nem is vitatkozik.

Azzal már igen, hogy ki szavatolja a kereskedelem biztonságát, ez ugyanis komoly befolyást ad a térségre.

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