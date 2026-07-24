Akár napokon belül élesedhet Trump masszív fegyvere Putyin ellen: ha Magyarország is tűzvonalba kerül, az fájna

A szankciós javaslatnak a 100 fős szenátusban az elfogadáshoz szükségesnél több, legalább 60 társbeterjesztője van, ám a felsőház mellett a képviselőháznak is rá kellene bólintania, mielőtt Donald Trump asztalára küldhetnék aláírásra.
A tervezet szövegét a fő szószóló, a néhai Lindsey Graham republikánus szenátor váratlan halála óta kétszer módosították. Első alkalommal a kivethető másodlagos vámok mértékét 500 százalékról 100 százalékra csökkentették, és szűkítették a vámok hatályát is, így
Trump legfeljebb az öt legnagyobb orosz gáz- és olajfelvásárló országot sújthatja vámokkal, köztük akár magyarországot.
Graham egyik utolsó politikai lépéseként még megszerezte a Trump-kormányzat jóváhagyását a jogszabály elfogadásához.
Arról, hogy mindez hogyan érintheti Magyarországot, itt írtunk:
Ezután Trump azt kérte, hogy a jogszabályt terjesszék ki Iránra is.
Bár kezdetben bizonytalanságot okozott, hogy az amerikai elnök pontosan mire gondolt, a szenátorok végül úgy oldották meg a kérdést, hogy beleépítették azokat a konszenzusos, Iránnal szembeni szankciókat, amelyek az év végén egyébként lejártak volna. Thune szerint a republikánus frakciónak nincs kifogása az Iránt magába foglaló kiegészítés ellen, hiszen, mint fogalmazott, ezt "egyébként is megtennénk".
Egyes demokraták viszont ellenzik, hogy Trump újabb lehetőséget kapjon a vámkivetésre.
Az orosz szankciós törvényjavaslattal az a probléma – mivel én nagyon támogatom Ukrajnát –, hogy Trump mindent megtesz azért, hogy kiterjessze a vámok bevezetésére való jogosultságát, és ezért él
- vélekedett Ron Wyden demokrata szenátor. Ez a tábor ugyan lassíthatja a tervezet napirendre vételét, de nincs elegendő szavazatuk a megbuktatásához.
Thune-nak és demokrata párti frakcióvezető kollégájának, Chuck Schumernek még meg kell állapodnia a javaslat tárgyalásának ütemezéséről. Mivel azonban Thune jelezte, hogy a kriptovaluták szabályozását érintő CLARITY-törvény ebben az ülésszakban már nem lesz kész, a szenátusnak több ideje maradhat az Oroszország elleni szankciós csomagra.
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