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Akár napokon belül élesedhet Trump masszív fegyvere Putyin ellen: ha Magyarország is tűzvonalba kerül, az fájna
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Akár napokon belül élesedhet Trump masszív fegyvere Putyin ellen: ha Magyarország is tűzvonalba kerül, az fájna

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Az amerikai szenátusban gyors, kétpárti egyetértés körvonalazódik az Oroszország elleni szankciós csomag kapcsán, a demokraták ugyanis jelezték republikánus kollégáiknak, hogy készek akár már a jövő héten megszavazni azt – értesült róla az amerikai Axios hírportál. A tervezet Donald Trump utolsó pillanatos kérése nyomán végül Irán elleni lépéseket is tartalmaz.

A szankciós javaslatnak a 100 fős szenátusban az elfogadáshoz szükségesnél több, legalább 60 társbeterjesztője van, ám a felsőház mellett a képviselőháznak is rá kellene bólintania, mielőtt Donald Trump asztalára küldhetnék aláírásra.

A tervezet szövegét a fő szószóló, a néhai Lindsey Graham republikánus szenátor váratlan halála óta kétszer módosították. Első alkalommal a kivethető másodlagos vámok mértékét 500 százalékról 100 százalékra csökkentették, és szűkítették a vámok hatályát is, így

Trump legfeljebb az öt legnagyobb orosz gáz- és olajfelvásárló országot sújthatja vámokkal, köztük akár magyarországot.

Graham egyik utolsó politikai lépéseként még megszerezte a Trump-kormányzat jóváhagyását a jogszabály elfogadásához.

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Ezután Trump azt kérte, hogy a jogszabályt terjesszék ki Iránra is.

Bár kezdetben bizonytalanságot okozott, hogy az amerikai elnök pontosan mire gondolt, a szenátorok végül úgy oldották meg a kérdést, hogy beleépítették azokat a konszenzusos, Iránnal szembeni szankciókat, amelyek az év végén egyébként lejártak volna. Thune szerint a republikánus frakciónak nincs kifogása az Iránt magába foglaló kiegészítés ellen, hiszen, mint fogalmazott, ezt "egyébként is megtennénk".

Egyes demokraták viszont ellenzik, hogy Trump újabb lehetőséget kapjon a vámkivetésre.

Az orosz szankciós törvényjavaslattal az a probléma – mivel én nagyon támogatom Ukrajnát –, hogy Trump mindent megtesz azért, hogy kiterjessze a vámok bevezetésére való jogosultságát, és ezért él

- vélekedett Ron Wyden demokrata szenátor. Ez a tábor ugyan lassíthatja a tervezet napirendre vételét, de nincs elegendő szavazatuk a megbuktatásához.

Thune-nak és demokrata párti frakcióvezető kollégájának, Chuck Schumernek még meg kell állapodnia a javaslat tárgyalásának ütemezéséről. Mivel azonban Thune jelezte, hogy a kriptovaluták szabályozását érintő CLARITY-törvény ebben az ülésszakban már nem lesz kész, a szenátusnak több ideje maradhat az Oroszország elleni szankciós csomagra.

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