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Betelt a pohár a titkosszolgálatnál, a sajtóban panaszkodtak: bíróság elé állíthatják az alelnököt védő ügynököt
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Betelt a pohár a titkosszolgálatnál, a sajtóban panaszkodtak: bíróság elé állíthatják az alelnököt védő ügynököt

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Az amerikai titkosszolgálat felfüggesztette és vizsgálat alá vonta egyik munkatársát, aki J. D. Vance alelnök személyi védelmét látja el. Feltehetően egy amerikai sajtóban megjelent cikk nyomán érzékeny információk kiszivárogtatásával gyanúsítják - írja a BBC.

A szervezet közlése szerint

az érintett ügynök ellen akár büntetőeljárás is indulhat, mivel a gyanú szerint veszélyeztette a műveleti biztonságot és az információvédelmet.

Azt, hogy pontosan mi szivárgott ki, nem közölték. Anthony Guglielmi, a Secret Service szóvivője hangsúlyozta, hogy

semmilyen olyan magatartást nem tűrnek el, amely veszélyeztetheti a védett személyek biztonságát.

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A Fehér Ház egyelőre nem kívánta kommentálni az esetet.

A CNN értesülései szerint az ügynök felfüggesztése közvetlenül egy sajtóbeszámolóhoz kapcsolódik. Az MS NOW amerikai televíziós csatorna névtelen forrásokra hivatkozva ugyanis arról adott hírt, hogy

az alelnök egyes biztonsági embereinek "elegük van" a vance család utolsó pillanatban bejelentett utazásaiból.

A riport szerint az ügynökök belső fórumokon jelezték is az aggodalmaikat bizonyos utak miatt. Kifogásolták például azt a tervezett katonai helikopteres repülést, amellyel Vance kisfiát vitték volna golfórára, valamint a család washingtoni ingatlankeresését is.

Míg egy nagy politikai portfólióval és egy fiatal, növekvő családdal rendelkező alelnök védelme egyedülálló kihívást jelent, a titkosszolgálat ügynökei ezt nap mint nap kiválósággal teszik

- tette hozzá Vance hivatala, utalva arra, hogy nemrég született meg negyedik gyermeke.

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Címlapkép forrása: MTI

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