Csődöt mondott az oroszok szupermodern harckocsivédelmi rendszere

A felvételeken jól látható, amint egy FPV-drón hátulról csapódik be a T-72B3A harckocsiba, miközben az aktív védelmi rendszer teljesen tétlen marad.

Az akciót a donyecki Majak település körül kapták lencsevégre, itt egy tíz orosz harckocsiból álló oszlop próbált meg áttörni az ukrán védelmen sikertelenül. Az nem világos, hány járművet szereltek fel a modernizált védelmi rendszerrel.

Az ukrán Militarnyi szerint a rendszer valószínűleg

azért nem volt hatékony, mert a védelmi rendszer radarjai nehezen tudják észlelni a kisméretű légi járműveket, különösen a műanyagból készült mikrodrónokat.

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