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Döntött a dél-amerikai kormány: végleg hátat fordítanak a Nemzetközi Büntetőbíróságnak
Globál

Döntött a dél-amerikai kormány: végleg hátat fordítanak a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

MTI
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Venezuela "visszavonhatatlanul" úgy döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és erről hivatalosan is értesítette az ENSZ-t - közölte pénteken Félix Plasencia venezuelai külügyminiszter.

A caracasi kormány azzal indokolta döntését, hogy az

ICC "földrajzilag elfogult", és aránytalan mértékben veszi célba a Globális Dél országait, különösen Afrikában és Latin-Amerikában

- írta az X-en a külügyminiszter.

Legutóbb Burkina Faso, Mali és Niger nyújtotta be hivatalosan a kilépési kérelmét a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A három száheli ország úgy vélte, az ICC "az imperializmus kezében lévő neokolonialista elnyomó eszköz".

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A 2002-ben alapított ICC feladata a világban elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása, ha ezt az érintett országok nem hajlandók vagy nem képesek megtenni. A szervezetnek jelenleg 125 tagja van, de nincs közöttük az Egyesült Államok, Oroszország, Izrael, Kína és Mianmar.

Magyarország 2025. április elején arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de az új kormány idén ezt visszavonta.

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