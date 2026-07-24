Elhasalhat Trump nagy álma: sokasodnak a kérdések az „Arany Flotta” körül

Donald Trump amerikai elnök második hivatalba lépését követően nem sokkal meghirdette a saját magáról elnevezett nukleáris meghajtású csatahajók építését létrehozva az „Arany Flottát”. Az elképzelés már a kezdetektől nagyon sok kritikát kapott a haditengerészeti szakértőktől, mivel szerintük ezek a járművek egyáltalán nem felelnek meg a kor követelményeinek, miközben borzasztóan magas költségekkel járna. A Kongresszusban az váltotta ki a legnagyobb kérdést, hogy a
miképpen tudják garantálni, hogy a program ne okozzon hátrányt más fejlesztéseknek.
Az Egyesült Államok haditengerészeténél az elmúlt években súlyos gondokat okozott, hogy a hadiipari kapacitás egyáltalán nincs azon a szinten, ami elvárt lenne a tervekhez. Ez visszatérően komoly fennakadásokat, csúszásokat és költségtúllépéseket eredményez. Az utóbbi időszakban ez több projektre is rányomta a bélyegét, például a Ford-osztályú John F. Kennedy repülőgép-hordozó átadása is késik. A Trump-osztály első járműve a USS Defiant lehet, ez 17 milliárd dollárba kerülhet, többe, mint a következő három repülőgép-hordozó egyenként. Ráadásul ez csak 2036-ban állhat szolgálatba, 2055-ig további 14 darab átadását remélik.
A legnagyobb aggodalmakat az okozza, hogy Amerikának versenyt kell futnia Kínával a haditengerészeti dominanciájának megőrzéséért, mivel a rivális hatalmas gyártókapacitást épített ki, ezt kihasználva gyors ütemben zárkózik fel Washingtonra. Mennyiségben már a keleti nagyhatalom vezet, de tűzerőben és merülőtonnában még Amerikánál van az előny. Jelenleg mindössze két olyan üzem létezik, ahol a nukleáris építéshez szükséges engedélyekkel is rendelkeznek, de ezekben a repülőgép-hordozók és a tengeralattjárók készülnek. Ilyen csatahajókat pedig az Egyesült Államok már évtizedek óta nem tart üzemben, mivel korábban más irányba fordult el a haditengerészeti gondolkodás.
A Trump-osztállyal más probléma is felvetődött:
A haditengerészeti miniszter nem köthet olyan szerződést vagy más megállapodást, amely a csatahajó-program vezető hajójának építésére vonatkozó munkálatokat tartalmazza, amíg a miniszter nem igazolja a kongresszusi védelmi bizottságoknak, hogy a vezető hajóba beépíteni tervezett fegyverrendszerek kellően fejlett technológiai készültségi szinten vannak
– írja a rendelkezés.
Az elmondások szerint a mintegy 35 ezer tonnás vízkiszorítású csatahajó egy sor fegyverrendszer hordozására és indítására alkalmas lesz, a nukleáris és hagyományos rakéták VLS függőleges indítórendszerről fognak indulni. Ezen felül a legmodernebb elektromágneses eszközökkel is fel lesz szerelve a tervek szerint.
Az „Arany Flottával” kapcsolatos döntés várhatóan a következő kormányra hárul, ám jó eséllyel ezt a programot komoly kétkedések fogják a jövőben is kísérni. Jelenleg a kormányzatnak rendkívül fontos mindez, ám sokan
úgy vélik, hogy a Virginia- és Columbia-osztályú tengeralattjárók, valamint a Ford-osztály következő tagjai sokkal fontosabbak jelenleg, és már most borítékolhatóak ezeknél a késések.
A Fehér Ház ennek ellenére ellenzi a Kongresszus azon szándékát, amely a Trump-osztály építésének lelassítását/blokkolását jelentené.
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