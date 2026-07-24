Erővel akarná megnyitni a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalat Trump – A baj csak az, hogy ez nehezen fog összejönni

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Az iráni konfliktus kiújulása az előzetes elvárások szerint magával hozott egy újabb problémát: ahogyan azt már egyszer megtette, Teherán ismét elkezdte blokkolni a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalát, a Hormuzi-szorost. A Perzsa-öbölben tankerek vesztegelnek, az öblön kívül rekedt hajók inkább irányt változtatnak, az olajár pedig természetesen kúszik felfelé. Donald Trump nagyon szeretné ugyan megnyitni a szorost, de ez erővel nehezen fog menni. Nézzük, miért.

Az 1979-es iráni forradalom óta az öböl-államok – és a világ nagy része – tartott attól a szcenáriótól, hogy Teherán egyszer csak elkezdi blokkolni a globális olaj- és földgázszállítmányok számára kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Bár a hajózási útvonal teljes fizikai blokádjára még Teheránnak sincs lehetősége, egy másik trükköt könnyedén tudnak alkalmazni, ahogyan ez most látható is.

Nem kell, hogy sok rakétád legyen, elég, ha elhiteted

Pillanatnyilag egyáltalán nem kizárt, hogy még az amerikai hírszerzés sem tudja, hogy Iránnak mennyi, hajók ellen bevethető fegyvere van. Korábban lehetett olvasni arról, hogy a háború első szakaszában az amerikai-izraeli légicsapások elsősorban a légvédelmet, illetve a ballisztikus rakétaindító állásokat támadták, az iráni partvédelem zöme, valamint a nagyon elszórt, ráadásul könnyen mozgatható drónindítók jó része viszont érintetlen maradt.

Az pedig, hogy nincs információ sem a fegyverarzenál méretéről, sem pedig arról, hogy Teherán milyen ütemben tudja pótolni az elhasznált fegyvereket, nagyon komoly rizikófaktort teremt a térségben.

Éljünk egy egyszerű filmes példával: a hollywoodi akciófilmekben gyakran előforduló klisé, hogy a főhőst körbeveszi egy csapat rosszfiú, mire fel a főszereplő bejelenti: biztos le fogják őt győzni, de az első pár támadó ezért nagy árat fog fizetni. Ilyenkor szokott az lenni, hogy senki sem szeretne elsőnek nekimenni a hősnek.

Nagyjából így néz most ki a hormuzi helyzet is: mivel a hajózási társaságok tudják, hogy Irán hajlandó rájuk lőni, nem nagyon mernek nekiindulni a szorosnak.

Az jelen esetben szinte mindegy, hogy a perzsáknak tíz, száz, vagy ezer hajóelhárító rakétája van-e, hiszen már azzal képesek megbénítani a hajóforgalmat, hogy elhitetik, bármelyik hajót el tudják süllyeszteni.

A helyzetet tovább rontja, hogy egyébként nem is kellenek feltétlenül csúcsszuper hajóelhárító rakéták ahhoz, hogy galibát okozzanak: hiába készülnek a tanker és LNG-szállító hajók ideális esetben rendkívül szigorú követelmények szerint, ezek nem hadihajók. Teljesen más felépítést kíván az, ha egy tanker egy óriáshullámot akar legyűrni, mintha egy páncéltörő rakéta becsapódását akarja átvészelni. Az éghető, robbanásveszélyes anyagokkal megrakott hajók tehát messze nem csak egy-egy irányított rakétától tarthatnak, néhány filléres drón, vagy pár jól irányzott vállról indítható rakéta is tud hatalmas károkat okozni (arra természetesen nem kell számítani, hogy egy egyszerű rakétavetőtalálat után hatalmas robbanással szakad miszlikbe a hajó, ennél azért jóval masszívabbak).

HIába aprók, az IRGC motorcsónakjai komoly veszélyt jelenthetnek a Hormuzi-szorosban közlekedő teherhajókra, ráadásul elég könnyen el lehet őket rejteni. Forrás: sayyed shahab-o- din vajedi via Wikimedia Commons

A történethez természetesen hozzájön az is, hogy a biztosítók ilyen körülmények között egyszerűen nem hajlandóak biztosítást kötni a rakományra:

Teheránnak nem szükséges rommá lőni minden egyes tankert, elég nekik az, hogy a biztosítók tudják, fennáll a támadás veszélye.

Hol jön a képbe Washington?

Mivel az Egyesült Államok rendelkezik a világ vitathatatlanul legerősebb haditengerészetével, joggal merül fel a kérdés: miért nem biztosítja Washington saját maga az útvonalat? Az igazság az, hogy bár papíron megvannak a képességek, a pénz továbbra is komoly gondot jelent.

A Hormuzi-szoros biztosításának első lépcsője az iráni csapásmérő képességek teljes leépítése kéne hogy legyen, a háború korábbi szakaszában azonban kiderült, hogy Teherán nagyon ügyesen védi a fegyverzetét: a rakétákat, robotrepülőgépeket és drónokat a hegyekbe vájt, legtöbb amerikai fegyver számára teljes mértékben elérhetetlen bunkerekben tárolják, és csak arra a rövid időre szedik elő őket, amíg rálőnek a szorosban közlekedő hajókra. Washingtonnak tehát csak egy nagyon szűk ablak áll rendelkezésére a felszerelés megsemmisítésére, ráadásul ez a szituáció azt jelenti, hogy a műholdaknak és drónoknak folyamatosan figyelnie kellene egy hatalmas, hegyekkel-völgyekkel szabdalt régiót.

A Hormuzi-szoroson a világ napi tengeri olajforgalmának 20-25, LNG forgalmának 20 százaléka halad keresztül. Forrás: Goran_tek-en via Wikimedia Commons

Ráadásul ahogyan azt fentebb kifejtettük, pusztán a fegyverzet elpusztítása nem fogja megnyugtatni a hajózási társaságokat,

hiszen mindig fönnáll annak a lehetősége, hogy Teheránnak pont még egy rakétája marad.

A második opció az lenne, hogy az amerikai haditengerészet kisebb, komoly légvédelmi képességekkel bíró rombolói és korvettjei folyamatosan védik a szoroson áthaladó teherhajókat. Ez a megoldás több szempontból is problémás:

Az USA nagyjából húsz katonai hajót állomásoztat a Közel-Keleten, ezeknek csak egy része alkalmas erre a feladatra.

Az ilyen hajók ráadásul az esetek nagy részében a két, régióban állomásozó repülőgép-hordozót védik, és egészen biztosan nem fogják magukra hagyni őket.

A folyamatosan elhasználódó lőszerkészletet elég masszív logisztika lenne pótolni.

Ehhez még az is hozzájön, hogy a hajózási vállalatok nem igazán bíznak meg Trumpban. Abban nincs kérdés, hogy az amerikai elnök tényleg szeretné, hogy hajózhatóvá váljon a Hormuzi-szoros, azt azonban már nagyjából senki nem hiszi el, amikor Trump nagy elánnal bejelenti, hogy „mindent szétlőttek, minden biztonságos”. Erre már korábban is volt példa, a hajók mégsem akaróztak megindulni.

Egyébiránt Trump éppen a pénzügyi és logisztikai kérdések miatt igyekszik rábírni az európai NATO-tagállamokat arra, hogy beszálljanak a szoros biztosításába: vannak remek légvédelemmel ellátott hajóik, közelebbről kéne a Közel-Keletre zavarni őket, ráadásul a költségeket sem Washingtonnak kellene állnia (az mondjuk jó kérdés, hogy például a régióban bázissal nem rendelkező Görögország mégis honnan töltené újra az elhasznált lőszerkészletet).

A görög haditengerészet zászlóshajója, a Spetsai 16 Sparrow légvédelmi rakétaindítójával és Phalanx pontvédelmi gépágyújával könnyen le tudná szedni az iráni fegyverek zömét. Forrás: DVIDSHUB via Wikimedia Commons

Pillanatnyilag továbbra is úgy tűnik, hogy a Hormuzi-szoroson egészen addig nem fog helyreállni a hajóforgalom, amíg Washington és Teherán nem köt valamilyen tartós megállapodást, az eddigi tapasztalatok alapján pedig nagyon úgy néz ki, hogy a perzsák nyeregben érzik magukat.

Trump számára hatalmas arcvesztés lenne még több engedményt adni riválisának, pedig jelenleg túl sok egyéb opciója nincsen.

Címlapkép: az USS Abraham Lincoln köteléke a Közel-Keleten. A címlapkép forrása: Getty Images