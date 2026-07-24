Erővel akarná megnyitni a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalat Trump – A baj csak az, hogy ez nehezen fog összejönni

Az 1979-es iráni forradalom óta az öböl-államok – és a világ nagy része – tartott attól a szcenáriótól, hogy Teherán egyszer csak elkezdi blokkolni a globális olaj- és földgázszállítmányok számára kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Bár a hajózási útvonal teljes fizikai blokádjára még Teheránnak sincs lehetősége, egy másik trükköt könnyedén tudnak alkalmazni, ahogyan ez most látható is.
Nem kell, hogy sok rakétád legyen, elég, ha elhiteted
Pillanatnyilag egyáltalán nem kizárt, hogy még az amerikai hírszerzés sem tudja, hogy Iránnak mennyi, hajók ellen bevethető fegyvere van. Korábban lehetett olvasni arról, hogy a háború első szakaszában az amerikai-izraeli légicsapások elsősorban a légvédelmet, illetve a ballisztikus rakétaindító állásokat támadták, az iráni partvédelem zöme, valamint a nagyon elszórt, ráadásul könnyen mozgatható drónindítók jó része viszont érintetlen maradt.
Az pedig, hogy nincs információ sem a fegyverarzenál méretéről, sem pedig arról, hogy Teherán milyen ütemben tudja pótolni az elhasznált fegyvereket, nagyon komoly rizikófaktort teremt a térségben.
Éljünk egy egyszerű filmes példával: a hollywoodi akciófilmekben gyakran előforduló klisé, hogy a főhőst körbeveszi egy csapat rosszfiú, mire fel a főszereplő bejelenti: biztos le fogják őt győzni, de az első pár támadó ezért nagy árat fog fizetni. Ilyenkor szokott az lenni, hogy senki sem szeretne elsőnek nekimenni a hősnek.
Nagyjából így néz most ki a hormuzi helyzet is: mivel a hajózási társaságok tudják, hogy Irán hajlandó rájuk lőni, nem nagyon mernek nekiindulni a szorosnak.
Az jelen esetben szinte mindegy, hogy a perzsáknak tíz, száz, vagy ezer hajóelhárító rakétája van-e, hiszen már azzal képesek megbénítani a hajóforgalmat, hogy elhitetik, bármelyik hajót el tudják süllyeszteni.
A helyzetet tovább rontja, hogy egyébként nem is kellenek feltétlenül csúcsszuper hajóelhárító rakéták ahhoz, hogy galibát okozzanak: hiába készülnek a tanker és LNG-szállító hajók ideális esetben rendkívül szigorú követelmények szerint, ezek nem hadihajók. Teljesen más felépítést kíván az, ha egy tanker egy óriáshullámot akar legyűrni, mintha egy páncéltörő rakéta becsapódását akarja átvészelni. Az éghető, robbanásveszélyes anyagokkal megrakott hajók tehát messze nem csak egy-egy irányított rakétától tarthatnak, néhány filléres drón, vagy pár jól irányzott vállról indítható rakéta is tud hatalmas károkat okozni (arra természetesen nem kell számítani, hogy egy egyszerű rakétavetőtalálat után hatalmas robbanással szakad miszlikbe a hajó, ennél azért jóval masszívabbak).
A történethez természetesen hozzájön az is, hogy a biztosítók ilyen körülmények között egyszerűen nem hajlandóak biztosítást kötni a rakományra:
Teheránnak nem szükséges rommá lőni minden egyes tankert, elég nekik az, hogy a biztosítók tudják, fennáll a támadás veszélye.
Hol jön a képbe Washington?
Mivel az Egyesült Államok rendelkezik a világ vitathatatlanul legerősebb haditengerészetével, joggal merül fel a kérdés: miért nem biztosítja Washington saját maga az útvonalat? Az igazság az, hogy bár papíron megvannak a képességek, a pénz továbbra is komoly gondot jelent.
A Hormuzi-szoros biztosításának első lépcsője az iráni csapásmérő képességek teljes leépítése kéne hogy legyen, a háború korábbi szakaszában azonban kiderült, hogy Teherán nagyon ügyesen védi a fegyverzetét: a rakétákat, robotrepülőgépeket és drónokat a hegyekbe vájt, legtöbb amerikai fegyver számára teljes mértékben elérhetetlen bunkerekben tárolják, és csak arra a rövid időre szedik elő őket, amíg rálőnek a szorosban közlekedő hajókra. Washingtonnak tehát csak egy nagyon szűk ablak áll rendelkezésére a felszerelés megsemmisítésére, ráadásul ez a szituáció azt jelenti, hogy a műholdaknak és drónoknak folyamatosan figyelnie kellene egy hatalmas, hegyekkel-völgyekkel szabdalt régiót.
Ráadásul ahogyan azt fentebb kifejtettük, pusztán a fegyverzet elpusztítása nem fogja megnyugtatni a hajózási társaságokat,
hiszen mindig fönnáll annak a lehetősége, hogy Teheránnak pont még egy rakétája marad.
A második opció az lenne, hogy az amerikai haditengerészet kisebb, komoly légvédelmi képességekkel bíró rombolói és korvettjei folyamatosan védik a szoroson áthaladó teherhajókat. Ez a megoldás több szempontból is problémás:
- Az USA nagyjából húsz katonai hajót állomásoztat a Közel-Keleten, ezeknek csak egy része alkalmas erre a feladatra.
- Az ilyen hajók ráadásul az esetek nagy részében a két, régióban állomásozó repülőgép-hordozót védik, és egészen biztosan nem fogják magukra hagyni őket.
- A folyamatosan elhasználódó lőszerkészletet elég masszív logisztika lenne pótolni.
Ehhez még az is hozzájön, hogy a hajózási vállalatok nem igazán bíznak meg Trumpban. Abban nincs kérdés, hogy az amerikai elnök tényleg szeretné, hogy hajózhatóvá váljon a Hormuzi-szoros, azt azonban már nagyjából senki nem hiszi el, amikor Trump nagy elánnal bejelenti, hogy „mindent szétlőttek, minden biztonságos”. Erre már korábban is volt példa, a hajók mégsem akaróztak megindulni.
Egyébiránt Trump éppen a pénzügyi és logisztikai kérdések miatt igyekszik rábírni az európai NATO-tagállamokat arra, hogy beszálljanak a szoros biztosításába: vannak remek légvédelemmel ellátott hajóik, közelebbről kéne a Közel-Keletre zavarni őket, ráadásul a költségeket sem Washingtonnak kellene állnia (az mondjuk jó kérdés, hogy például a régióban bázissal nem rendelkező Görögország mégis honnan töltené újra az elhasznált lőszerkészletet).
Pillanatnyilag továbbra is úgy tűnik, hogy a Hormuzi-szoroson egészen addig nem fog helyreállni a hajóforgalom, amíg Washington és Teherán nem köt valamilyen tartós megállapodást, az eddigi tapasztalatok alapján pedig nagyon úgy néz ki, hogy a perzsák nyeregben érzik magukat.
Trump számára hatalmas arcvesztés lenne még több engedményt adni riválisának, pedig jelenleg túl sok egyéb opciója nincsen.
Címlapkép: az USS Abraham Lincoln köteléke a Közel-Keleten. A címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta a híres pénzember: szó sincs lufiról, egészen más történik a háttérben
Szembemegy az ijedős hangokkal.
Csökkentette bevételi előrejelzését a Volkswagen
Bajok vannak Kínában.
Kritikus döntés előtt az az európai jegybank: eurómilliárdokat bukhatnak a kereskedelmi bankok
Hozzányúlhatnak a tartalékrátához.
Példátlan tervet leplezett le Donald Trump: Irán teljesen ki van borulva
Újabb nyomásgyakorlási eszköz.
Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről
A júliusi kamatdöntés után került szóba a kérdés.
Már leállt a gázolaj-értékesítés több magyar benzinkúton – Bajba kerültek a független kutak
Megjelentek az első repedések, kongatják a vészharangot.
Kivándorlási hullám rázza meg Magyarországot - Sosem dolgoztak még ilyen sokan külföldön
Friss adatok érkeztek.
Ez hozta el a fordulatot Trump és Zelenszkij kapcsolatában – Maga az ukrán államfő vallott erről
Az amerikai elnök maga is reagált az erről szóló interjúrészletre.
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Mi történik a hitellel, ha meghalok?
András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.