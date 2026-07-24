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Évtizedek óta nem volt ilyen: egyetlen lépés mutatja, mekkora a baj valójában Amerikában
Globál

Évtizedek óta nem volt ilyen: egyetlen lépés mutatja, mekkora a baj valójában Amerikában

Portfolio
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A The War Zone (TWZ) katonai szaklap információi szerint az Egyesült Államok különös megoldással szeretné áthidalni a Patriot elfogórakétáinak hiányát.

Az amerikai Raytheon vállalat megrendelést kapott PAC-2-es légvédelmi elfogórakétákra, hasonlóra már 30 éve nem volt példa. A kérelem annak fényében különösen fontos lehet, hogy a Patriot rendszerekhez szükséges rakétákból globálisan hiány jelentkezett. Az elmúlt években a világ különböző konfliktusaiban rengeteg PAC-3-as elfogórakétát használtak el, miközben

a gyártás nem pörgött fel, várhatóan még évekig tart, mire a kívánt szintre emelkedik a csúcskategóriás eszközök előállítása.

Az üzlet összesen 441,6 millió dollárt tett ki, és az Egyesült Államok Irán elleni háborújának támogatásához volt rá szükség. Ez a konfliktus rendkívüli sebességgel emészti fel az amerikai csúcsrakéták – legyen az légvédelmi vagy csapásmérő – raktárkészleteit, miközben az utánpótlás a korábban említett problémák miatt csak lassan érkezik. Az nem derült ki, hogy a megrendelés kizárólag az „Epikus Harag” hadművelet részét képezi, vagy esetleg a térségi szövetségesek kimerülő készleteit kell ezzel feltölteni. A régebbi típusú rakéták jelentősen nagyobbak, mint a modernebb verziójuk, ugyanakkor ez nem okoz gondot, mivel a pótkocsira szerelhető kilövőállomás képes mindkettő indítására.

A Raytheon GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) néven továbbra is gyártja a PAC-2 elfogórakétát, amely a kezdeti verzió óta számos modernizáláson ment keresztül. A jelentések szerint kifejezett figyelmet fordítottak arra, hogy a taktikai ballisztikus rakéták ellen is hatékony képességekkel bírjon.

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A helyzet ezzel ugyanakkor nem oldódott meg hirtelen, ugyanis a PAC-2 is hosszú átfutású tételnek számít, vagyis

évek telnek el, mire a megrendelésből leszállított rakéták lesznek.

A GEM-T azonban azért is lehet jó megoldás, mivel a Raytheon ennek gyártására Németországban is hozott létre gyártóüzemet. Közben a PAC-3-as verzió fővállalkozója, a Lockheed Martin szintén gőzerővel dolgozik a helyzet megoldásán, ennek eredményeként született meg egy olcsóbb változata a legmodernebb Patriot elfogónak.

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