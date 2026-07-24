Ez hozta el a fordulatot Trump és Zelenszkij kapcsolatában – Maga az ukrán államfő vallott erről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Donald Trump amerikai elnökkel a Ferenc pápa temetésén a vatikáni Szent Péter-bazilikában, 2025 áprilisában folytatott rövid, négyszemközti megbeszélése fordulópontot jelentett a kapcsolatukban. Az ukrán államfő erről Laura Loomer amerikai szélsőjobboldali bloggernek, Trump közeli szövetségesének adott interjújában beszélt, amelynek egy részletét maga Trump is megosztotta a Truth Social közösségi platformon.

Az Ukrajnába látohgató Laura Loomer X-oldalán osztott meg egy részletet a Zelenszkijjel készült interjújából. Ebben a hírhedt 2025. február 28-i fehér házi találkozóról kérdezte az ukrán elnököt, melynek során az összeszólalkozott Trumppal, illetve J. D. Vance alelnökkel.

A riporter felvetésére, miszerint a két elnök viszonya láthatóan sokat javult, Zelenszkij megerősítette a változást.

Igaza van, a hangnem teljesen megváltozott. Az első fordulópont a Vatikánban volt. Nem volt hosszú a találkozó, de mindig is történelmi pillanatként tekintettem rá, hiszen alig 15-20 perc alatt gyökeresen megváltozott a kapcsolatunk

– fogalmazott az ukrán államfő.

Zelenszkij elmondta, hogy a megbeszélést teljesen négyszemközt folytatták, azon kívülük senki más nem vett részt. Bár a beszélgetés részleteit nem osztotta meg, hangsúlyozta a két vezető közötti, bizalmon alapuló viszony kiemelt jelentőségét.

Rendkívül örülök ennek, mert rengeteg emberélet múlik az ilyen kapcsolatokon és a folyamatos párbeszéden

– mondta az ukrán elnök.

What actually happened behind closed doors after the explosive Oval Office meeting between Ukraine’s President Zelensky @ZelenskyyUa, President Trump @POTUS and Vice President @JDVance?President Zelensky finally opens up in our exclusive interview. Full interview drops soon! pic.twitter.com/R6pLPmqQ5j https://x.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 23, 2026

Loomer posztját az interjú e részletéről maga Trump is megosztotta Truth Social-oldalán azzal a kommentárral, hogy

Nagyon jó!

Címlapkép forrása: Ukrainian Presidential Press Service via Getty Images