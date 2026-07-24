Felvétel: több mint 1000 kilométer mélyen csaptak le Oroszországban az ukrán Flamingók

Ma az ukrán védelmi erők csapást mértek az oroszországi Kirov egyik legfontosabb katonai vállalatára. Ez a vállalat alkatrészeket szállít a megszállók repülőgépeihez és rakétarendszereihez, amelyeket elsősorban városaink és településeink ellen indított hatalmas támadások során használnak. Köszönetet mondok harcosainknak a pontosságukért. Válaszunk teljes mértékben indokolt

– írta Zelenszkij a Facebookon, videót is csatolva az eseményekről.

A célpont az AVITEK katonai üzem volt Kirov városában. A támadást FP-5 Flamingo cirkálórakétákkal hajtották végre.

A helyi kormányzó a TASZSZ szerint azt jelentette, hogy a támadásban 6 ember vesztette életét, többen megsérültek.

Zelenszkij azt is bejelentette, hogy egy a határtól 1350 kilométerre fekvő olajlétesítményt is ukrán találat ért.

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