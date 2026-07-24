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Forrnak az indulatok Ukrajnában: Zelenszkij lépése sem segített, sőt új követelés is megjelent
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Forrnak az indulatok Ukrajnában: Zelenszkij lépése sem segített, sőt új követelés is megjelent

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Csütörtökön már nyolcadik napja tartottak a tüntetések Ukrajnában Mihajlo Fedorov védelmi miniszter leváltása miatt, de a tiltakozók körében egy új követelés is megjelent – írja az Ukrajinszka Pravda.

Ismét több száz ember vonult az utcára Kijevben, hogy követelje a leváltott védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov pozíciójába történő visszahelyezését.

Fedorov, aki a haderő modernizálásáért és a korrupció ellen lépett fel miniszterként, rendkívül népszerű az ukrán lakosság körében.

A nyolcadik napi tüntetéseken egy új követelés is megjelent: a tüntetők a veteránokért felelős miniszter, Vitalij Kim eltávolítására szólítottak fel.

A tüntetők egyelőre nem tudták elérni, hogy Volodimir Zelenszkij elnök visszahelyezze Fedorovot a pozíciójába, de egy másik követelésük, Olekszandr Szirszkij főparancsnok menesztése teljesült.

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Zelenszkij Fedorovnak már több másik pozíciót is felajánlott a kormányban, de ő csütörtökön ismét hangsúlyozta, hogy csak a védelmi miniszterit fogadja el.

Hálás vagyok az elnöknek az összes felkínált lehetőségért. De ma az országban csupán három olyan pozíció létezik, amely – a harctéren lévő katonákon kívül – valóban meghatározza a háború menetét: Ukrajna elnöke, a védelmi miniszter és az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Ezért a védelmi miniszteri tisztségen kívül semmilyen más tisztséget nem fogadok el

– mondta Fedorov.

Hozzátette, egyik másik pozíciónak sincs valódi hatalma a beszerzések során elkövetett korrupció elleni küzdelemre, a fegyveres erők folyamatban lévő átalakításának befejezésére, az ellenség elleni aszimmetrikus akciók és műveletek megtervezésére és végrehajtására, valamint a rendszeren belüli hazugságok és felelőtlenség kultúrájának felszámolására.

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Címlapkép forrása: Paula Bronstein/Getty Images

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