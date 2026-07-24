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Itt a kulcsfontosságú bejelentés, ami dönthet Trump utódjáról: korai előnyre tehet szert a második esélyre játszó politikus
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Itt a kulcsfontosságú bejelentés, ami dönthet Trump utódjáról: korai előnyre tehet szert a második esélyre játszó politikus

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A Demokrata Párt egyik vezető testülete pénteken úgy határozott, hogy 2024 után 2028-ban is Dél-Karolina rendezheti meg a párt legelső elnökjelölti előválasztását - számolt be a CNN.

A Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) szabályzati testülete jóváhagyta a teljes előválasztási menetrendet, mely értelmében

  • 2028. január 22-én Dél-Karolina indítja a voksolást,
  • majd február 1-jén Nevada,
  • február 8-án New Hampshire,
  • február 15-én Új-Mexikó,
  • február 22-én Michigan,
  • február 29-én pedig Virginia következik.

A többi állam leghamarabb csak a március 7-i "szuperkedden" tarthatja meg a saját előválasztását, legalábbis demokrata részről.

A javaslatról a DNC teljes tagsága augusztusban hoz majd végleges döntést.

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A demokrata párt döntéshozói az utolsó pillanatig megosztottak voltak abban, hogy Nevada vagy Dél-Karolina kapja-e az első helyet.

Végül Dél-Karolina a megszerezhető 49-ből 26 szavazattal diadalmaskodott, miután a testület társelnökei a déli állam mellett foglaltak állást. Nevada szoros küzdelemben, 19 vokssal végzett a második helyen, míg New Hampshire négy szavazatot kapott.

A vita középpontjában az állt, hogy miként lehet elismerni a párt lojális bázisának számító fekete szavazókat, de egyszersmind megszólítani a spanyol ajkú választókat, akik közül sokan elfordultak a demokratáktól 2024-ben.

Dél-Karolina támogatói úgy érveltek, hogy a pártnak éppen most kell demonstrálnia az amerikai feketék iránti elkötelezettségét,

amikor politikai érdekérvényesítő képességüket a választókerületek átrajzolása (gerrymandering) és a választójogi törvényt (VRA) gyengítő legfelsőbb bírósági döntések is kikezdték. Dél-Karolina lakosságának negyede afroamerikai.

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Nevada hívei ezzel szemben az állam rendkívül sokszínű lakosságára mutattak rá,

Ráadásul Dél-Karolinával ellentétben Nevada valódi csatatérállamnak minősül az elnökválasztásokon.

Egyesek ugyanakkor kifogásolták Nevada levélszavazási rendszerét, ami megnehezítheti, hogy már a választás éjszakáján eredményt hirdessenek.

A fekete demokraták körében jelenleg Kamala Harris volt alelnök mutatkozik a legnépszerűbb elnökjelölt-aspiránsnak a potenciális indulók közül, így

Dél-Karolina akár azonnali lendülettel szolgálhatna a 2024-ben joe biden helyett beugró harris számára.

Az ezután előválasztó többi államban – amelyek számottevő hispán (Nevada, Új-Mexikó) vagy fehér többségű lakossággal rendelkeznek (New Hampshire) – azonban más jelöltek szintén korai momentumra tehetnek szert, így még akár vissza is ühet Harrisre, hogy Dél-Karolinát "ellövik" a legelső helyen.

Az első elnökjelölti kampánybejelentésekre az idén novemberben esedékes félidős kongresszusi választások után lehet számítani.

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