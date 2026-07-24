Kifogyóban vannak a rakéták az orosz támadások ellen: rendkívüli lépésre szánta el magát az Egyesült Államok és Ukrajna

A bejelentést a Raytheon alelnöke, Joseph DeAntona vezette küldöttséggel folytatott tárgyalások előzték meg. A megállapodás egy olyan, az Egyesült Államok által jóváhagyott terv gyakorlati megvalósítását indítja el, amely engedélyezi a rakéták licencalapú gyártását.
Ez hosszú távon megoldást kínálhat Ukrajnának a globális ellátási nehézségek áthidalására és a föld-levegő rakéták készleteinek fenntartható pótlására.
Az igény rendkívül nagy, hiszen Ukrajna havonta 60–70 Patriot rakétát használ fel az orosz Iszkander-M és H-47M2 Kinzsal rakétákkal végrehajtott támadások elhárítására, a hevesebb offenzívák idején pedig ez a szám a 150–180 darabot is elérheti. Ez a mennyiség meghaladja a nyugati gyártók havi kapacitását, miközben a Patriot-ütegek harcértéke gyorsan visszaesik, amint elhasználják a bevetésre kész és a tartalék rakétáikat.
A Raytheonnal kötött megállapodás keretet biztosít a PAC-2 GEM-T típusú rakéták licencalapú összeszereléséhez, amelyet az európai ipari infrastruktúra, többek között a németországi COMLOG üzem is támogat az azonnali hiány áthidalása érdekében. A közös gyártás előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök július 8-án, az ankarai NATO-csúcson bejelentette, hogy Washington engedélyezi Ukrajna számára a Patriot rakéták gyártását.
Számos kérdés azonban továbbra is nyitott maradt. A jelenlegi Patriot-gyártásnak egyszerre kell kiszolgálnia az amerikai hadsereget, valamint az európai, ázsiai és közel-keleti megrendelőket. A megállapodásnak így biztosítania kell a hozzáférést a rakétahajtóművekhez, az önirányító fejekhez, a vezérlőelektronikához, a robbanófejekhez, a szoftverekhez, a tesztberendezésekhez és a minősített beszállítói hálózathoz.
A július 23-i bejelentés nem tartalmazott sem konkrét gyártási ütemtervet, sem éves darabszámcélt, de a gyár helyszínét és a pontos rakétaváltozatot sem határozták meg. Kérdéses az is, hogy Ukrajna melyik típust állíthatja majd elő, hiszen a Raytheon a PAC-2 GEM-T változatot gyártja, míg a PAC-3 CRI és PAC-3 MSE verziókat a Lockheed Martin készíti.
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