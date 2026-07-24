Lefejezte a hadsereget Zelenszkij: egy területen már most előnyben van az új főparancsnok

Tüntetéshullám után engedett a nyomásnak Zelenszkij, de így is felfordult az ukrán hadvezetés
Az első körben az ukrán nyilvánosságban, majd később világszerte is nagy visszhangot kapott történet július 14-én indult, amikor
Zelenszkij menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert.
A hivatalos indoklás szerint a mozgósítási rendszer reformjának akadozása állt a döntés mögött, ám ahogy azt korábbi elemzésünkben is megírtuk, a valódi okok ennél összetettebbek lehetnek. A mindössze 35 éves, technológiai háttérből érkező Fedorov egyszerűen nem tudott együtt dolgozni Szirszkijjel, miközben tárcavezetőként komoly népszerűségre tett szert az ukrán aszimmetrikus hadviselés fejlesztésével és a korrupció elleni fellépésével.
A menesztés országos tüntetéshullámot indított el. Az ukrán főváros, Kijev mellett Poltavában, Mikolajivban és Lucknál is utcára vonultak az emberek, a tiltakozási hullám pedig a háború kirobbanása óta példátlan méreteket öltött.
A tüntetők egy része kifejezetten Olekszandr Szirszkij főparancsnok távozását követelte,
akit szovjetes, központosított vezetési stílusa és a régimódi, hatalmas emberáldozatok mellett is az állások tartásához ragaszkodó hozzáállása miatt régóta bíráltak a fiatalabb tisztek.
Végül a társadalmi nyomásnak engedve, Zelenszkij kedden bejelentette, hogy leváltja Szirszkijt, és a helyére Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők eddigi parancsnokát nevezi ki. Az elnök a Telegramon köszönetet mondott a távozó főparancsnoknak a frontvonalban kiépített állásokért, valamint arról is beszámolt, hogy Fedorovnak pedig egy technológiai fejlesztéssel összefüggő pozíciót ajánlott fel.
Az új főparancsnok, a 43 éves Drapatij harcedzett tábornoknak számít, aki korábban részt vett a donyecki Mariupol védelmében, valamint kulcsszerepet játszott Herszon felszabadításában és a 2024-es harkivi orosz offenzíva megfékezésében is.
Drapatij korábban nyíltan kiállt Fedorov mellett,
és Szirszkij megközelítésével szembe menve, a beosztott parancsnokok nagyobb önállóságát, valamint a rendszerszintű hadsereg-reformokat is sürgetett.
Zelenszkij az invázió kezdete óta már négy védelmi minisztert és most már két főparancsnokot cserélt le, a mintázat pedig kísértetiesen hasonlít a korábbi esetekre. Korábban Valerij Zaluzsnyij főparancsnok és Kirilo Budanov kémfőnökis népszerű, önállóan gondolkodó vezető volt, mégis mellékvágányra kerültek. Zelenszkij ezen lépéseinek folyományaként a nemzetközi és az ukrán közvéleményben egyre erősödik az az álláspont, hogy a döntések hátterében legalább annyira áll a hatalomféltés, mint stratégiai megfontolás.
Világszerte felszökött a keresési érdeklődés a tábornok iránt
A Google Trends leginkább felkapott kereséseit listázó felületén jól látszik, hogy Ukrajnában abszolút dominálta az internetes kereséseket a téma. Az első helyen Mihajlo Drapatij, újonnan kinevezett főparancsnok neve és a hozzá kapcsolódó keresési kifejezések (az alábbi ábrán cirill betűkkel írva) szerepelnek.
A Google Trends adatai alapján világszerte is nagy port kavart Szirszkij menesztése. Az elmúlt napokban az év során mért szint többszörösére ugrott az érdeklődés a katonai vezető iránt.
A Szirszkij neve iránti érdeklődés már a tüntetéshullám alatt, a menesztése előtti napokban elkezdett emelkedni. Egészen
a kinevezés bejelentéséig iránta érdeklődtek nagyobb arányban a két tábornok közül, onnantól viszont Drapatij vette át a vezetést.
Földrajzilag nézve a kereséseket, látható, hogy míg többek között az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a menesztett Szirszkij dominálta a kereséseket, addig
Ukrajnában, Oroszországban, valamit a kelet-európai régióban Drapatij mozgatta meg jobban az internetezőket.
Az elmúlt hét adatai alapján a Szirszkij személye iránti érdeklődés a bejelentés napján meredeken emelkedett, majd ezt követően napok alatt esett vissza a globális érdeklődés. Az új vezető, Drapatij iránti érdeklődés az eset idején egyből kilőtt és gyorsan meghaladta az elődje irántit is.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Metin AktaÃ /Anadolu Agency via Getty Images
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