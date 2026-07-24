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Megerősítették: tüzet nyitottak a NATO vadászgépei a behatolóra - Orosz gépet lőhettek le az F-16-osok
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Megerősítették: tüzet nyitottak a NATO vadászgépei a behatolóra - Orosz gépet lőhettek le az F-16-osok

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Hivatalosan is megerősítette a NATO, hogy a szövetség vadászgépei tüzet nyitottak egy vélhetően orosz drónra a román légtérben.

A szövetség beszámolójában az olvasható, hogy egy légtérbe behatoló ismeretlen drón miatt felszállt két román F-16-os a Fetești légibázisról és két olasz Eurofighter a Mihail Kogălniceanu légibázisról.

A behatoló drónt a vadászgépek azonosították, majd lelőtték.

A NATO nem erősíti meg, hogy a lelőtt eszköz orosz drón volt, de Gheorghita Vlad román vezérkari főnök szerint valószínűleg egy orosz-iráni Sahed / Gerány drónt lőttek le.

A NATO további vizsgálatokat és a szövetség területének feltétlen védelmét ígérte.

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Címlapkép forrása: Kathrin Lauer/picture alliance via Getty Images

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